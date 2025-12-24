Se vienen cambios. Como se había anunciado anteriormente, las fechas de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul iban a ser, en un principio, el sábado 24 de enero, pero esto podría modificarse. El Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, mencionó que no hay posibilidad de que ambos eventos se jueguen en la misma fecha, por motivos de seguridad.

En conversación con RPP, el titular del Ministerio dio a conocer que ambos clubes deberán buscar una nueva fecha. "No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Tienen que ver otra fecha para poder garantizar los dos partidos", indicó.

Ministro solicita cambio de fecha para ambos eventos deportivos

Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes, separaron sus respectivas fechas de presentación para el 24 de enero. Pese a haberlo anunciado hace días, desde el Ministerio creen que no es conveniente que se den el mismo día, y solicitan reunirse con ambas instituciones. "Se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar", mencionó Tiburio.

Recordemos que los 'cremas' jugarán la Noche Crema ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Ate, mientras que 'blanquiazules' hará lo propio ante el Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿Cuáles serían las nuevas fechas?

Hasta el momento no se sabe para cuando podría darse el cambio. El Ministro del Interior espera poder reunirse con los clubes para llegar a un acuerdo y solicitar un cambio de fecha para los eventos correspondientes.