Lanús dio el golpe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y clasificó a semifinales tras derrotar 2-1 en el global a Fluminense en el Maracaná. Ahora, el cuadro argentino espera a su rival que saldrá de la llave entre Alianza Lima vs U. de Chile, que jugarán este jueves 25 en Coquimbo. En medio de este panorama, en territorio nacional se analiza lo que será el duelo de vuelta entre íntimos y Azules, y aseguró que si clasifica a la siguiente instancia Néstor Gorosito podría cobrarse una deuda pendiente que tiene con los aficionados del Granate.

En el programa 'Vamos al Var', el comentarista deportivo contó que hace poco más de diez años el técnico de Alianza Lima realizó un comentario sobre Lanús que generó el malestar de sus aficionados.

¿Qué dijo Pedro García sobre la 'bronca' entre Néstor Gorosito y los aficionados de Lanús?

"¿Sabes qué bronca tiene Lanús con quién? Los hinchas de Lanús le tienen mucha bronca a Néstor Gorosito, porque Lanús es del sur de Buenos Aires", contó.

Además, señaló que los aficionados del Granate "se la tienen jurada" al estratega de 61 años y que, de darse el caso de que Alianza Lima avance de fase, Gorosito podría manejar bien esta situación, algo que ya ha sabido hacer en las anteriores instancias.

"Gorosito parece predestinado para ciertas cosas y para ciertos asuntos. Hace una década, o un poco más, un día dijo en Argentina, y por esto en la bronca, 'el 70% de la gente del sur es de Banfield'. Entonces, la gente de Lanús se la tiene jurada a Gorosito. Me encanta porque en caso Alianza Lima pase, Gorosito tiene cintura para torear ciertas cosas mediáticas", finalizó.

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena).