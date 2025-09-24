Hinchas de la U. de Chile recibieron a los jugadores de Alianza Lima con pancartas ofensivas. Foto: composición de LR/Carlos Felix

Alianza Lima llegó a Chile el último martes 23 para su partido del jueves frente a la U. de Chile. El club íntimo quiere dar el golpe de visita y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, aunque para este cruce no podrá contar con el apoyo de su hinchada en el estadio debido a una sanción de la Conmebol que pesa sobre el cuadro chileno.

Pese a ello, un grupo de fanáticos blanquiazules viajó al país sureño para alentar a su equipo a las afueras de su hotel de concentración, en la ciudad de Coquimbo. Lamentablemente, la presencia de barristas del Romántico Viajero en el lugar provocó algunos incidentes, como la agresión a un simpatizante aliancista.

Hincha de Alianza Lima fue agredido en Chile

De acuerdo con la periodista Ana Lucía Rodríguez, enviada especial del canal L1 Max, un grupo de hinchas de la U. de Chile recibió entre insultos al plantel aliancista y despojaron de su camiseta a un simpatizante del club peruano, hecho que ya fue reportado a la Conmebol.

"En el aeródromo todo estaba tranquilo. Cuando llegó Alianza Lima al hotel de concentración, había un grupo de hinchas de la Universidad de Chile que los recibieron con mensajes insultantes. Sabemos que hubo una agresión a un hincha de Alianza, (al que) le quitaron la camiseta. La gente de Alianza ya se lo comunicó a la Conmebol", sostuvo la comunicadora.

'Analú' agregó que, con la finalidad de evitar incidentes mayores, ya no se llevará a cabo el banderazo que se tenía planificado para este miércoles 24 por parte de los seguidores del cuadro dirigido por 'Pipo' Gorosito.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se juega este jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El encuentro arranca a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario chileno).