El periodista Eddie Fleischman criticó duramente a Carlos Zambrano por su expulsión durante el partido entre Alianza Lima y U. de Chile por la Copa Sudamericana. En su análisis, destacó que dejar con 10 hombres a los blanquiazules no solo perjudicó al equipo, sino que también pudo haber tenido consecuencias negativas en el resultado.

Asimismo, señaló que el apodo de Zambrano, ‘Kaiser’, le hace daño al jugador, ya que, según sus palabras, este tipo de sobrenombres generan que los futbolistas se la crean y terminen cometiendo acciones de ese tipo. Además, aclaró que no tiene ningún problema personal con el defensor y que sus comentarios buscan que al defensor le vaya bien.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Carlos Zambrano?

"Tarjeta roja para Carlos Zambrano por levantar el codo. Está en su instinto, es más fuerte que él; o le importa poco concentrarse en evitarle a Alianza esos disgustos", explicó en un primer momento.

"Tienen que cuidarse Garcés y Zambrano, los van a ir a buscar, y salir expulsado es no estar en el partido de vuelta. Más necio no pudo ser Carlos Zambrano, en mi opinión, porque es necedad no entender, casi en el tramo final de su carrera, que no se puede levantar el codo y agredir al rival. Lo hace con una frecuencia poco común", complementó.

"Uno dice, ¿dónde está la madurez? Alguien le ha hecho creer a Carlos Zambrano eso de 'Kaiser' o tonterías así. Cuando esos jugadores se creen el cuento del apodo que les ponen, vienen estas cosas. Cómo entender que Carlos Zambrano, que empezó a jugar por Perú en el Mundial Sub-17 de 2005, habiendo debutado en el Schalke 04, habiendo jugado en el Eintracht Frankfurt, con el nivel que ha tenido, también tiene un historial donde Gareca prescindió de él y no lo llevó al Mundial de Rusia, no estuvo en esa clasificatoria, y las diferentes situaciones que se han dado", finalizó.

Fleischman aclara que no tiene problemas con Zambrano

En otro momento, el periodista resaltó que no tienen ningún problema con el jugador y reconoció que espera que le vaya bien.

"¿Cuál bronca le voy a tener? Si lo que uno quiere es que a Zambrano le vaya bien, que demuestre con sus condiciones la categoría de defensa que es. Pero cae en la necedad de no entender que ya hay cosas que no se pueden hacer en el fútbol. Antes quizá sí, porque no había cámaras; hoy está todo a disposición de los árbitros", fueron las palabras de Fleischman.