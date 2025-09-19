Mauro Cantoro analizó el partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, en el Alejandro Villanueva, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad por la expulsión de Carlos Zambrano y habló fuerte en 'Denganche' sobre el experimentado zaguero. Además, Henry Quinteros respaldó en todo momento la opinión del referente de Universitario de Deportes.

El conjunto de Néstor Gorosito rescató un empate ante Universidad de Chile, tras quedarse con un hombre menos desde los 64 minutos del segundo tiempo. Un irresponsable codazo de Carlos Zambrano a Charles Aránguiz fue considerada como segunda tarjeta amarilla y cambió el rumbo del cotejo.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre la expulsión de Carlos Zambrano ante Universidad de Chile?

El exfutbolista 'crema' cuestionó la conducta de Carlos Zambrano contra Universidad de Chile. "No puedes dejar a tu equipo con uno menos en esta instancia ante este equipo. A Zambrano ya no lo vas a cambiar ahora. Para mí es un tremendo jugador, pero pareciera que él siente que está más allá de todo", enfatizó recordado goleador en Denganche.

Asimismo, Henry Quinteros respaldó la postura de Mauro Cantoro. "Fue una falta innecesaria en una zona de poco peligro. Estaba jugando un buen partido, con mucha jerarquía. Se estaba imponiendo", sentenció el recordado exfutbolista.

Las últimas expulsiones de Carlos Zambrano con Alianza Lima en torneos Conmebol

Carlos Zambrano no ha podido disputar los 90 minutos de juego en 4 partidos de competiciones de clubes internacionales durante 2025, incluidas todas las llaves que Alianza Lima ha disputado en la Copa Sudamericana. El defensa de 36 años enfrenta señalamientos por su vehemencia y por dejar constantemente al conjunto blanquiazul con un hombre menos.

Estos fueron los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos Conmebol:

Alianza Lima 3-2 Talleres (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado

(Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado Talleres 2-0 Alianza Lima (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado

(Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado Alianza Lima 2-0 Gremio (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado

(Copa Sudamericana) - NO fue expulsado Gremio 1-1 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado

(Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado U. Católica 1-2 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado

(Copa Sudamericana) - NO fue expulsado Alianza Lima 0-0 U. de Chile (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO