Mauro Cantoro pide la vuelta de Álex Valera a la selección peruana: "Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo"

Mauro Cantoro, exfutbolista, recomienda a Alex Valera como el nuevo '9' de la Bicolor, destacando su capacidad sobre la de Luis Ramos. Como goleador, Valera es fundamental para el equipo.

Mauro Cantoro dispara contra Luis Ramos y elogia a Valera. Foto: Lr/Denganche
La selección peruana de fútbol firmó un papelón en las Eliminatorias 2025. El equipo nacional no registró goles de visita y perdió en la última fecha ante Paraguay en el Estadio Nacional. La falta de definición es notoria y no existe otro '9' similar a Paolo Guerrero. El final del histórico goleador está cerca y Luis Ramos no termina de convencer como delantero. Por este motivo, Mauro Cantoro no se guardó nada y lanzó fuerte mensaje.

Dos futbolistas se disputan el puesto del '9' para tapar la ausencia del 'Depredador' en la 'Bicolor'. El exfutbolista Mauro Cantoro eligió a Valera por encima de Luis Ramos. El referente de Universitario sorprendió por la marcada preferencia que tiene por el campeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

lr.pe

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Alex Valera y Luis Ramos?

Mauro Cantoro sepultó a Luis Ramos en la selección peruana. "Valera tiene que volver a la selección peruana. Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo. Considero que Ramos tiene un recorrido en el fútbol, pero no le alcanza para competir en este nivel. Tienes que tener por lo menos presencia física en la cancha. Valera es más que Ramos y no tienes que tener mañana, sino presencia"

PUEDES VER: Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

lr.pe

¿Cuáles fueron las 7 veces que Valera se perdió la convocatoria de la selección peruana?

El delantero de Universitario se perdió 7 veces la convocatoria con la selección peruana, tras el triste repechaje ante Australia. Todo empezó con la fecha doble ante Chile y Argentina (octubre del 2023) por decisión técnica. Luego los partidos ante Bolivia y Venezuela tampoco los jugó por decisión técnica. Valera no asistió a la Copa América 2024, pese a su buen momento, por motivos personales. Posteriormente, una lesión de espalda lo dejó sin chances ante Brasil. Las demás ausencias fueron por motivos personales y un desagarro en el cierre de las Eliminatorias 2025.

