Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

'Pipo' Gorosito aclaró tras el partido entre Alianza Lima y U. de Chile que su objetivo es seguir en el conjunto blanquiazul, aclarando así los rumores que lo ponían como DT de la Bicolor.

Néstor Gorosito aclaró las dudas sobre su posible salida de Alianza Lima. Foto: difusión
En una reciente conferencia de prensa tras el partido entre Alianza Lima y U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Néstor Gorosito, técnico del conjunto blanquiazul abordó diversos temas, entre ellos, los rumores que lo colocan como candidato para dirigir a la selección peruana. Sin embargo, el argentino señaló que se encuentra cómodo en el conjunto blanquiazul.

Asimismo, indicó que ya existen conversaciones para su renovación, pues es lo que desea el club y él también, precisando que solo resta la firma de los documentos. Recalcó que se siente a gusto defendiendo los colores de Alianza, dejando de lado los rumores que lo vinculaban con la selección peruana.

PUEDES VER: Reimond Manco critica fuerte a comentaristas chilenos por su parcialidad contra Alianza Lima: "Es una vergüenza"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima

"Que yo me reuní con la selección peruana es totalmente mentira. Cuando nombran a uno es porque están buscando a otro. Yo estoy recontra cómodo en Alianza. Existe la posibilidad de renovar porque el club ya me lo dijo; solo falta firmar los papeles y estamos contentos de estar con estos colores", explicó el técnico blanquiazul.

Cabe señalar que, 'Pipo', acaba de ser renovado por el club, apagando así los rumores que los vinculaban como técnico de la Bicolor. Sin embargo, aún falta que sea oficializado por el club.

PUEDES VER: Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Tras el duelo de ida, Alianza Lima deberá trasladarse a Chile, específicamente a Coquimbo, para disputar el partido de vuelta. El compromiso está programado para el jueves 25 de setiembre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

