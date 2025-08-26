Arden las redes sociales. El Clásico quizás no tuvo tanto fútbol, pero tuvo un picante cruce entre Hernán Barcos y Alex Valera luego del Alianza Lima vs Universitario. El experimentado goleador, como pocas veces, explotó en zona mixta por un tenso careo que tuvo con el campeón de la Liga 1 y anunció que defiende a más a Perú que el '9' 'crema'. Por este motivo, Cantoro explotó y sacó las 'garras' en YouTube.

Mauro Cantoro mostró su incomodidad por las polémicas declaraciones de Hernán Barcos, tras el discreto empate 0-0 entre los 2 grandes del fútbol peruano. El histórico goleador de la 'U' defendió a Valera y salió a parchar al 'Pirata' en el programa digital Denganche.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos?

Mauro Cantoro no se quedó callado y no dudó en respaldar a Valera. "Como futbolista no se le puede decir nada, es impecable. Después, lo que dice es cualquier cosa. Permitir que un tipo que juega bien al fútbol, nada más, que diga que él defiende más a Perú que Valera, está loco. Acá solo se permite eso, está loco", apuntó Cantoro.

"Será ídolo de Alianza, será presidente de Alianza, lo que sea... Que venga a decir que él defiende más a Perú que Valera, a un pibe peruano, que no sabe qué quilombo tiene porque no va a la selección, está loco", enfatizó el exfutbolista de Universitario.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Valera luego del Clásico?

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró en zona mixta.