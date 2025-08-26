HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

El fuerte cruce entre Hernán Barcos y Alex Valera en Clásico del fútbol peruano sigue dando que hablar. El empate entre Alianza Lima y Universitario desató controversias.

Cantoro defendió a Valera por las polémicas declaraciones de Valera. Foto: Lr/Denganche
Cantoro defendió a Valera por las polémicas declaraciones de Valera. Foto: Lr/Denganche

Arden las redes sociales. El Clásico quizás no tuvo tanto fútbol, pero tuvo un picante cruce entre Hernán Barcos y Alex Valera luego del Alianza Lima vs Universitario. El experimentado goleador, como pocas veces, explotó en zona mixta por un tenso careo que tuvo con el campeón de la Liga 1 y anunció que defiende a más a Perú que el '9' 'crema'. Por este motivo, Cantoro explotó y sacó las 'garras' en YouTube.

Mauro Cantoro mostró su incomodidad por las polémicas declaraciones de Hernán Barcos, tras el discreto empate 0-0 entre los 2 grandes del fútbol peruano. El histórico goleador de la 'U' defendió a Valera y salió a parchar al 'Pirata' en el programa digital Denganche.

PUEDES VER: DT de Gianluca Lapadula tomó radical decisión con el peruano en la Serie B: "No va a jugar los 90 minutos"

lr.pe

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos?

Mauro Cantoro no se quedó callado y no dudó en respaldar a Valera. "Como futbolista no se le puede decir nada, es impecable. Después, lo que dice es cualquier cosa. Permitir que un tipo que juega bien al fútbol, nada más, que diga que él defiende más a Perú que Valera, está loco. Acá solo se permite eso, está loco", apuntó Cantoro.

"Será ídolo de Alianza, será presidente de Alianza, lo que sea... Que venga a decir que él defiende más a Perú que Valera, a un pibe peruano, que no sabe qué quilombo tiene porque no va a la selección, está loco", enfatizó el exfutbolista de Universitario.

PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Valera luego del Clásico?

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró en zona mixta.

Notas relacionadas
Hernán Barcos y su tajante mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera: "No es venganza es..."

Hernán Barcos y su tajante mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera: "No es venganza es..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

LEER MÁS
Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: "Rompe un código, se equivoca"

Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: "Rompe un código, se equivoca"

LEER MÁS
Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

LEER MÁS
¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota