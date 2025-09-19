HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

Una vez más, Carlos Zambrano se fue expulsado del terreno de juego tras una dura entrada sobre Charles Aránguiz en el empate sin goles entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. 

Carlos Zambrano ya había sido amonestado durante el partido. Foto: composiciónLR/Alianza Lima/ESPN
Carlos Zambrano ya había sido amonestado durante el partido. Foto: composiciónLR/Alianza Lima/ESPN

Carlos Zambrano se fue expulsado en la segunda mitad del 0-0 entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El 'león' concedió la ventaja numérica al cuadro chileno tras realizar una dura entrada sobre Charles Aránguiz al minuto 64', sin dejar más opción al colegiado que mostrarle la cartulina roja. Esta acción fue altamente criticada por los hinchas blanquiazules, pues no solo redujo las chances del elenco de Néstor Gorosito de salir con la victoria, también es un acto reiterativo en el central peruano.

Específicamente, Zambrano registra un dato particular en los partidos de torneos Conmebol en lo que va del presente año, habiendo sido expulsado en 4 de sus últimos 6 cotejos vistiendo la camiseta íntima.

PUEDES VER: Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

lr.pe

Las últimas expulsiones de Carlos Zambrano con Alianza Lima en torneos Conmebol

Carlos Zambrano no ha podido disputar los 90 minutos de juego en 4 partidos de competiciones de clubes internacionales durante 2025, incluidas todas las llaves que Alianza Lima ha disputado en la Copa Sudamericana. El defensa de 36 años enfrenta señalamientos por su vehemencia y por dejar constantemente al conjunto blanquiazul con un hombre menos.

Estos fueron los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos Conmebol:

  • Alianza Lima 3-2 Talleres (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado
  • Talleres 2-0 Alianza Lima (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado
  • Alianza Lima 2-0 Gremio (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado
  • Gremio 1-1 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado
  • U. Católica 1-2 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado

¿Cómo fue la expulsión de Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Corría el minuto 64' del segundo tiempo en Matute, cuando Zambrano fue en disputa del balón ante Charles Aránguiz, culminando la acción con un codazo del defensa sobre el experimentado volante chileno. El árbitro brasileño Ramón Abatti lo tuvo claro y amonestó por segunda ocasión al central nacional, ante el enojo de la afición presente en el Estadio Alejandro Villanueva.

Curiosamente, no es la primera vez que el 'león' se va a los vestidores tras cometer una entrada imprudente sobre Aránguiz. Un episodio similar ocurrió en la Copa América 2015, cuando el zaguero le propinó una patada en la parte trasera al mediocampista, dejando a la Selección Peruana en desventaja.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Luego de disputar el duelo de ida, Alianza Lima deberá trasladarse hasta la ciudad de Coquimbo, en Chile, donde se jugará el compromiso de vuelta. Este encuentro está programado para el jueves 25 de setiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y podrá seguirse en vivo a través de la señal de DSports.

