Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Alessandro Burlamaqui señala cuál será el desafío de Alianza Lima en la vuelta ante U. de Chile: "Nos tenemos que acoplar"

El joven volante Alessandro Burlamaqui destacó la importancia de mantener la mentalidad ofensiva y adaptarse al panorama que se presentará en Coquimbo luego de la drástica sanción de la Conmebol Sudamericana.

Burlamaqui revela clave para ganar en el partido de vuelta. Foto: Lr/ Best Cable Sports
Burlamaqui revela clave para ganar en el partido de vuelta. Foto: Lr/ Best Cable Sports

Alianza Lima no pudo vencer a U de Chile, aunque dejó buenas sensaciones en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El excampeón de la Liga 1 mereció más, pero una expulsión a Carlos Zambrano por un codazo al experimentado volante Charles Aránguiz
cambió el rumbo del partido. El compromiso de vuelta será decisivo y Alessandro Burlamaqui, en zona mixta, reveló la clave para clasificar a las semifinales.

El volante central o '5' aliancista fue clave para mantener el equilibrio en la zona medular e incluso colaboró en la marca. El joven futbolista de 23 años analizó el partido de ida y pasó rápido la página para enfocarse en la revancha. Es importante destacar que la vuelta será sin público por la mala conducta de los hinchas chilenos ante el descalificado Independiente.

PUEDES VER: Prensa chilena se quejó de que hinchas de Alianza Lima no dejaron dormir a jugadores de la U. de Chile

lr.pe

¿Qué dijo Alessandro Burlamaqui sobre el partido de vuelta ante U. de Chile?

El joven volante explicó lo importante que será para el equipo acoplarse a jugar sin hinchas."Nuestra gente estará con nosotros, aunque tenemos que acoplar a jugar sin público en Coquimbo debido a la sanción que recibieron. Afrontamos el partido de la misma manera que siempre e iremos a ganar en Chile", reveló Alessandro Burlamaqui en zona mixta para Movistar Deportes.

El jugador aliancista también analizó el partido de ida. Fue un partido muy intenso, pero la llave está abierta todavía. Es un resultado favorable por como se dio el partido, "Ellos jugaron muy bien y nosotros también. Tuvieron sus ocasiones y nosotros las nuestras. Vamos a ir a ganar a Chile, siempre con la mentalidad de que debemos hacer el gol", sentenció Burlamaqui luego del empate sin goles contra U de Chile.

PUEDES VER: DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO

