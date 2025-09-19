U de Chile no pudo derrotar a Alianza Lima, en 'Matute', por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un partido parejo de inicio a fin, aunque una polémica mano de Sergio Peña pudo cambiar el rumbo del partido. Un peligroso tiro libre impacto en la mano del volante aliancista, pero el árbitro no cobró nada e incluso su decisión fue respaldada por el VAR. Sin embargo, la prensa deportiva chilena explotó por esa polémica jugada.

El 'Romántico Viajero' se adueñó de la posesión y en un tiro libre, en el primer tiempo, el balón impactó en la mano de Sergio Peña. El '10' de la selección peruana trató de protegerse, aunque su brazo extendido generó debate TNT Sports Chile. La discusión se viralizó en redes sociales.

¿Qué dijo la prensa chilena sobre la polémica mano de Sergio Peña ante U de Chile?

El conductor de TNT Sports Chile sorprendió en el programa al mencionar que para él no era penal. No obstante, los comentaristas rápidamente refutaron: "Dante es mano, amplía el volumen de la parte baja del brazo. Parecer que el árbitro no sabe el reglamento o sintió la presión local es que esto es un error flagrante. Esa mano en la cancha de Boca Juniors se la cobran", enfatizó uno de los comentaristas.

"Yo no quiero entrar en variables emocionales. El jugador amplía el brazo en el área y eso es penal. No me vengas con el discurso de que va con la intención de esconderlo y no de interferir", comentaron los panelistas del programa 'Equipo F'.

Hernán Barcos lamentó expulsión de Carlos Zambrano en el empate de Alianza Lima

"Difícil de hablar, no estuve en la jugada para saber si es o no expulsión. Le puede pasar a cualquiera y lamentablemente hoy le pasó a Carlos y obviamente nos duele", señaló Hernán Barcos en zona mixta.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.