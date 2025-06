Mauro Cantoro no pudo ocultar su incomodidad al escuchar el coqueteo de Luis Ramos con Universitario de Deportes, luego del partido con Atlético Grau, pese a su contrato con América de Cali. El delantero peruano se olvidó de club actual y manifestó su deseo de jugar en uno de los equipos más grandes de la Liga 1. Este comentario no fue bien recibido por el histórico comentarista del programa 'Denganche'.

Luis Ramos acaparó todas las miradas durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, que tuvo lugar en el estadio Mansiche de Trujillo. El joven '9' decidió aprovechar un momento libre para presenciar este partido correspondiente a la fecha pendiente Torneo Apertura 2025.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Universitario de Deportes?

No es novedad que se comunicaran conmigo, con mi empresario, esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú. Mi empresario está manejando todo, yo me dedico a hacer bien mi trabajo y ojalá en algún momento pueda jugar en un equipo grande de aquí", enfatizó el joven goleador.

Además, reveló la buena relación que tiene con las figuras de la 'U'. "Tenemos buena relación con Corzo, Polo, Valera, el 'Tunche' (Rivera), nos llevamos bien y les deseo lo mejor". Estos elogios no fueron bien vistos por el histórico Mauro Cantoro e incluso sintió que Ramos piensa más en el equipo de Fossati que en su actual club.

¿Por qué se molestó Mauro Cantoro con Luis Ramos en el partido de Universitario vs Atlético Grau?

"Tienes contrato con otro equipo, debes regresar a América, vas a ver a la 'U' y haces una declaración así. Si yo fuera América, Luis Ramos no vuelve más. Le digo que se vaya a jugar a Perú", enfatizó Mauro Cantoro en el programa 'Denganche'.