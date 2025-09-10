Los futbolistas que no continuarían en el siguiente proceso superan la barrera de los 30 años. | Foto: composición LR/Willax

Tras la derrota por la mínima diferencia de la selección peruana ante Paraguay, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la 'blanquirroja' cerró una de sus campañas más flojas en la historia de las clasificatorias. En ese contexto, el partido también marcó la despedida de varios futbolistas que, posiblemente, no disputarán el siguiente proceso eliminatorio debido a la necesidad de un recambio generacional.

Con apenas 12 puntos obtenidos en 18 fechas, el combinado nacional terminó penúltimo en la tabla de posiciones, con solo 6 goles a favor y ninguno como visitante. La deficiente gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al momento de elegir al director técnico fue también una de las razones por las cuales la 'blanquirroja' no logró reaccionar ni encontrar el rumbo necesario para revertir una situación sumamente complicada.

Paolo Guerrero sería uno de los jugadores que ya no continuaría en la selección peruana de cara al próximo proceso eliminatorio. Foto: Imago

Paolo Guerrero, uno de los grandes referentes, sería uno de los primeros en decir adiós a la selección peruana

Futbolistas que formaron parte de varios procesos eliminatorios y que dejaron su huella —como en la recordada clasificación al Mundial de Rusia 2018— ya no continuarían en el futuro inmediato. Uno de ellos es el capitán Paolo Guerrero, quien fue referente en el ataque del conjunto peruano durante más de 20 años, gracias a sus goles y momentos memorables. A sus 41 años, y tras las complicaciones físicas que motivaron su desconvocatoria en la última doble fecha, todo apunta a que no estará en la próxima eliminatoria rumbo al Mundial 2030.

Tras anotar 41 goles en 129 partidos, el futuro del 'Depredador' sigue siendo una incógnita, y su ausencia en el próximo proceso clasificatorio se hará notar, ya que, hasta el momento, la 'bicolor' no ha encontrado un reemplazo que esté a la altura del máximo goleador histórico de la selección peruana.

¿Qué jugadores no llegarían a la próxima eliminatoria?

Otros jugadores que posiblemente no formarán parte del próximo proceso eliminatorio son el zaguero nacional Carlos Zambrano, de 35 años, quien ya ha deslizado la posibilidad de retirarse del fútbol profesional en el corto plazo. A continuación, presentamos la lista de futbolistas que podrían quedar fuera de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030:

Gianluca Lapadula (35 años)

Pedro Gallese (35 años)

André Carrillo (34 años)

Christian Cueva (33 años)

Yoshimar Yotún (35 años)

Luis Advíncula (35 años)

Miguel Trauco (33 años)

Carlos Cáceda (33 años)

Entre los viejos referentes y jugadores que le dieron muchas alegrías al país, varios ya superaron la barrera de los 30 años, y todo indica que un recambio generacional comienza a perfilarse en el horizonte.

La destitución de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana

Mediante un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Óscar Ibáñez no continuará al frente de la selección peruana. A través de sus redes sociales, la entidad expresó su agradecimiento al director técnico argentino y a su comando técnico.

''Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la Selección Absoluta, durante las últimas seis fecha del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026'', dice en el post.

Tras la destitución de Óscar Ibáñez, queda abierta la incógnita sobre quién asumirá la dirección técnica de la selección peruana y liderará el tan esperado recambio generacional, con miras al proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.