La selección peruana se despidió de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota y selló, de esta manera, su peor clasificatoria. En el Estadio Nacional, el equipo que dirige Óscar Ibáñez no solo cayó 1-0 frente a Paraguay, sino que también perdió el invicto que tenía en Lima ante la Albirroja por el torneo Conmebol. La Bicolor sumó su décima derrota y logró 12 de 54 puntos, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla. La FIFA analizó lo que fue esta caída incaica y dejó un duro análisis.

Por medio de su plataforma oficial, el máximo organismo del fútbol aseguró que la performance de la selección peruana en este proceso clasificatorio fue muy "decepcionante" y señaló que con la derrota ante Paraguay sellaron un "final lamentable".

FIFA sobre Perú tras derrota ante Paraguay: "Al menos evitó quedar último de su eterno rival, Chile"

"Los Guaraníes, que se veían decaídos antes de la dirección de Gustavo Alfaro, lograron seis victorias, cinco empates y solo una derrota con el argentino. El emergente mediocampista Galarza continuó su excelente forma para su país con el único gol en Lima. Una campaña extremadamente decepcionante tuvo un final lamentable para Perú, aunque al menos evitó quedar último de su eterno rival, Chile", escribió la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que suele realizar resúmenes de los partidos en su página web tras cada jornada.

Perú no pudo anotar ningún gol de visita en estas Eliminatorias 2026, algo que no había ocurrido antes en su historia: registró 6 goles a favor (todos de local) y 21 anotaciones en contra.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Bolivia fue la selección que clasificó al repechaje tras vencer a Brasil en El Alto. Venezuela, que también peleaba ese puesto, cayó goleada ante Colombia en casa y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa del Mundo.