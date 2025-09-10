HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Deportes

FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

La Federación Internacional de Fútbol Asociación analizó la caída de Perú ante Paraguay por 1-0. La Bicolor se despidió de este proceso clasificatorio con 10 derrotas acumuladas.

Perú terminó las Eliminatorias 2026 con 12 unidades. Foto: composición LR/La República
Perú terminó las Eliminatorias 2026 con 12 unidades. Foto: composición LR/La República

La selección peruana se despidió de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota y selló, de esta manera, su peor clasificatoria. En el Estadio Nacional, el equipo que dirige Óscar Ibáñez no solo cayó 1-0 frente a Paraguay, sino que también perdió el invicto que tenía en Lima ante la Albirroja por el torneo Conmebol. La Bicolor sumó su décima derrota y logró 12 de 54 puntos, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla. La FIFA analizó lo que fue esta caída incaica y dejó un duro análisis.

Por medio de su plataforma oficial, el máximo organismo del fútbol aseguró que la performance de la selección peruana en este proceso clasificatorio fue muy "decepcionante" y señaló que con la derrota ante Paraguay sellaron un "final lamentable".

PUEDES VER: DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: 'Se los dije'

lr.pe

FIFA sobre Perú tras derrota ante Paraguay: "Al menos evitó quedar último de su eterno rival, Chile"

"Los Guaraníes, que se veían decaídos antes de la dirección de Gustavo Alfaro, lograron seis victorias, cinco empates y solo una derrota con el argentino. El emergente mediocampista Galarza continuó su excelente forma para su país con el único gol en Lima. Una campaña extremadamente decepcionante tuvo un final lamentable para Perú, aunque al menos evitó quedar último de su eterno rival, Chile", escribió la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que suele realizar resúmenes de los partidos en su página web tras cada jornada.

Perú no pudo anotar ningún gol de visita en estas Eliminatorias 2026, algo que no había ocurrido antes en su historia: registró 6 goles a favor (todos de local) y 21 anotaciones en contra.

PUEDES VER: Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: 'El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti'

lr.pe

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Bolivia fue la selección que clasificó al repechaje tras vencer a Brasil en El Alto. Venezuela, que también peleaba ese puesto, cayó goleada ante Colombia en casa y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa del Mundo.

Tabla de las Eliminatorias 2026 tras fecha 18. Foto: Conmebol

Tabla de las Eliminatorias 2026 tras fecha 18. Foto: Conmebol

Notas relacionadas
Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

LEER MÁS
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

Deportes

¿A qué hora juega Peñarol vs Liverpool HOY por octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota