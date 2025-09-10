La selección peruana quiere olvidar las Eliminatorias 2025, tras perder 1-0 en el Estadio Nacional ante Paraguay. El cuadro nacional mostró su peor versión y una vez más desnudó su falta de gol. Sin duda, el equipo de Óscar Ibáñez no encontró la forma de subsanar este grave problemas. Por este motivo, luego del estrepitoso papelón, Diego Rebagliati habló fuerte en Movistar Deportes y habló sobre el próximo DT.

No es un secreto que Óscar Ibáñez fue descartado por Agustín Lozano, aunque algunos jugadores querían que se quede. Sin embargo, el recordado exfutbolista no estaría en los planes ni en los partidos amistosos para cerrar el año. El técnico interino tampoco encontró la llave para abrir el arco.

¿Qué dijo Diego Regabliati sobre el próximo entrenador de la selección peruana?

“Yo creo que la designación de Óscar en febrero era para terminar este proceso, cerrar el año. Sobre los 3 amistosos, habrá que ver qué decide la Federación Peruana de Fútbol. La verdad para mí no es trascendental quién los dirija en los amistosos, lo trascendental es quién los juegue", enfatizó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

"Me parece mucho más importante que los chicos que terminaron jugando hoy ante Paraguay tengan minutos internacionales. No me parece relevante ahora si el entrenador es Manuel Barreto o Silvestre. No hay una idea clara de como se va a jugar", apuntó el comentarista deportivo.

Marcelo Marizalde, reportero de Movistar Deportes, reveló que Manuel Barreto sería la primera opción para asumir las riendas de la selección peruana. "A priori, Manuel Barreto es un nombre que no se debe descartar para estar al mando del equipo", comentó 'Cheloneta' en Al Ángulo.

"En realidad creo que Jean Ferrari tomará decisiones a partir de mañana y en su plan no se encuentra Óscar Ibáñez. Evidentemente, el proceso de búsqueda del nuevo técnico tomará un tiempo y en el camino Manuel Barreto es la persona de confianza de Jean Ferrari. Tiene todo el sentido del mundo que sea así. La información de 'Cheloneta' es real", sentenció Diego Rebagliati en 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.