FPF inscribirá a Cusco como sede alterna para jugar ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias 2030

La selección peruana jugará ante Paraguay su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Óscar Ibáñez quedó fuera del Mundial después de caer estrepitosamente ante Uruguay en Montevideo y ahora tendrán la posibilidad de lavarse la cara en el Nacional ante la Albirroja. El proceso para esta Copa del Mundo fue completamente paupérrimo; por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya piensa en lo que será las clasificatorias para el 2030. Una de las medidas que se tomarán es cambiar de sede.

El coloso José Díaz ya no sería el único que pueda ser utilizado por Perú para sus partidos de local. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta y el medio Líbero, la FPF inscribirá a Cusco como segunda sede de la Blanquirroja para las Eliminatorias 2030.

PUEDES VER: Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

FPF inscribirá a Cusco somo sede alterna para las Eliminatorias 2030

En la última edición del programa 'Hablemos de Max', el mencionado comunicador aseguró que el Inca Garcilaso de la Vega será la segunda casa de la selección peruana. Eso sí, la idea es que allí se jueguen los compromisos ante Argentina y Brasil.

"Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) va a inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y Cusco, concretamente el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para jugar no todos los partidos, sino determinados partidos: ante Argentina, Brasil y podría ser Uruguay o Paraguay. Pero principalmente, Argentina y Brasil. Esa es la idea. Va a estar inscrito", mencionó.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega está a 3.399 m.s.n.m. Foto: Liga 1.

Selección peruana jugaría por primera vez como local en Cusco

Por lo general, la selección peruana ha jugado en el Estadio Nacional todos sus partidos por las Eliminatorias. Eso sí, en algunas ocasiones, la Bicolor ha jugado algunos compromisos en el interior del país en ciudades como Trujillo, Arequipa, Tacna o Moquegua.

No obstante, a lo largo de su trayectoria la selección jamás ha jugado como local en Cusco, por lo que, de concretarse esta opción, sería la primera ocasión en la que el equipo nacional enfrente a sus rivales en el llamado ‘Ombligo del Mundo’.