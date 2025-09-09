HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

FPF inscribirá a Cusco como sede alterna para jugar ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias 2030

De cara al próximo proceso mundialista, la FPF planea que la selección peruana pueda ejercer como local en el Inca Garcilaso de la Vega para los partidos con rivales de mayor envergadura.

Selección peruana tendrá dos sedes para las Eliminatorias 2030. Foto: composición LR/El Ascenso
Selección peruana tendrá dos sedes para las Eliminatorias 2030. Foto: composición LR/El Ascenso

La selección peruana jugará ante Paraguay su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Óscar Ibáñez quedó fuera del Mundial después de caer estrepitosamente ante Uruguay en Montevideo y ahora tendrán la posibilidad de lavarse la cara en el Nacional ante la Albirroja. El proceso para esta Copa del Mundo fue completamente paupérrimo; por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya piensa en lo que será las clasificatorias para el 2030. Una de las medidas que se tomarán es cambiar de sede.

El coloso José Díaz ya no sería el único que pueda ser utilizado por Perú para sus partidos de local. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta y el medio Líbero, la FPF inscribirá a Cusco como segunda sede de la Blanquirroja para las Eliminatorias 2030.

PUEDES VER: Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

lr.pe

FPF inscribirá a Cusco somo sede alterna para las Eliminatorias 2030

En la última edición del programa 'Hablemos de Max', el mencionado comunicador aseguró que el Inca Garcilaso de la Vega será la segunda casa de la selección peruana. Eso sí, la idea es que allí se jueguen los compromisos ante Argentina y Brasil.

"Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) va a inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y Cusco, concretamente el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para jugar no todos los partidos, sino determinados partidos: ante Argentina, Brasil y podría ser Uruguay o Paraguay. Pero principalmente, Argentina y Brasil. Esa es la idea. Va a estar inscrito", mencionó.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega está a 3.399 m.s.n.m. Foto: Liga 1.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega está a 3.399 m.s.n.m. Foto: Liga 1.

PUEDES VER: Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: Me dicen que ya han conversado

lr.pe

Selección peruana jugaría por primera vez como local en Cusco

Por lo general, la selección peruana ha jugado en el Estadio Nacional todos sus partidos por las Eliminatorias. Eso sí, en algunas ocasiones, la Bicolor ha jugado algunos compromisos en el interior del país en ciudades como Trujillo, Arequipa, Tacna o Moquegua.

No obstante, a lo largo de su trayectoria la selección jamás ha jugado como local en Cusco, por lo que, de concretarse esta opción, sería la primera ocasión en la que el equipo nacional enfrente a sus rivales en el llamado ‘Ombligo del Mundo’.

Notas relacionadas
Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia

Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia

LEER MÁS
Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

LEER MÁS
Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

LEER MÁS
Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1

Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil HOY EN VIVO por las eliminatorias al Mundial 2026?

Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

Muere esposa de ex primer ministro de Nepal tras incendio en su casa provocado por manifestantes

Deportes

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil HOY EN VIVO por las eliminatorias al Mundial 2026?

Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota