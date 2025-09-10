HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Sergio Peña pidió respeto por compañeros tras debacle de Perú en las Eliminatorias 2026 y apunta: "Nada me costaba hacerme el lesionado"

"Nada me costaba decirle 'no' a la selección", dijo el jugador de Alianza Lima, quien, además, se defendió de las críticas que viene recibiendo tras la derrota de Perú ante Paraguay.

Sergio Peña fue titular ante Uruguay y Paraguay por eliminatorias. Foto: difusión
Sergio Peña fue titular ante Uruguay y Paraguay por eliminatorias. Foto: difusión

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con una caída que marcó el desenlace de su campaña más desfavorable. El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez fue derrotado 1-0 por Paraguay, rompiendo así su racha invicta como local frente a los guaraníes en este certamen de la Conmebol. Con esta derrota, la Blanquirroja acumuló diez partidos perdidos y apenas consiguió 12 de los 54 puntos posibles, quedando en la antepenúltima posición de la clasificación. Uno de los jugadores más señalados en esta última fecha doble fue Sergio Peña.

Este miércoles 10 de septiembre, a su salida del entrenamiento con Alianza Lima en Lurín el '10' de la selección peruana se pronunció sobre la dura derrota ante la Albirroja en el Nacional y pidió respeto a sus compañeros, ya que, a pesar de la situación, han salido al frente a afrontar los partidos. Peña reconoció que es uno de los jugadores más criticados en la Bicolor; sin embargo, fue enfático en señalar que nunca se negará a jugar por la Bicolor poniendo pretextos como sí lo han hecho otros futbolistas.

PUEDES VER: DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer: 'Se los dije'

lr.pe

Sergio Peña tras el Perú vs Paraguay: "Por mi país y mi patria nunca me voy a rendir"

"He sido uno de los más criticados en la selección, lo asumo como tal, es mi profesión. No soy del agrado de todo el mundo, en lo personal siempre he puesto el pecho hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle 'no' a la selección, pero por mi país y mi patria nunca me voy a rendir así la gente me critique. Cada vez que me convoquen yo voy a dar lo mejor de mí. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros (futbolistas) no la dan, nosotros la hemos dado hasta el final", declaró.

Por otro lado, el mediocampista de 28 años respaldó el trabajo de Óscar Ibáñez y precisó que el grupo está conforme con su labor. "Lo conocemos hace mucho tiempo, el trato personal y laboral ha sido muy bueno. Ha hecho un gran trabajo, nos ha mantenido unidos y eso se agradece. Todo el país debería estar agradecido porque agarró a la selección en un momento complicado. Sería una falta de respeto hablar de otro entrenador cuando el que está a la cabeza es Óscar. Para nosotros, sigue siendo el entrenador, hasta que no sepamos lo contrario eso no va a cambiar", sentenció.

PUEDES VER: Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: 'El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti'

lr.pe

Sergio Peña fue titular en ambos partidos por el cierre de las Eliminatorias 2026

El mediocampista de 29 años inició las acciones ate Uruguay en Montevideo y también ante Paraguay en el Nacional. En ambos cotejos fue cambiado en el segundo tiempo.

Notas relacionadas
Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

LEER MÁS
FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

LEER MÁS
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS
Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

LEER MÁS
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

FIFA califica como "lamentable" final de Perú en Eliminatorias 2026 y apunta: "Campaña extremadamente decepcionante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Deportes

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Pedro García y su contundente crítica tras fracaso de Perú en Eliminatorias: "El peor de la historia"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota