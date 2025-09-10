La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con una caída que marcó el desenlace de su campaña más desfavorable. El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez fue derrotado 1-0 por Paraguay, rompiendo así su racha invicta como local frente a los guaraníes en este certamen de la Conmebol. Con esta derrota, la Blanquirroja acumuló diez partidos perdidos y apenas consiguió 12 de los 54 puntos posibles, quedando en la antepenúltima posición de la clasificación. Uno de los jugadores más señalados en esta última fecha doble fue Sergio Peña.

Este miércoles 10 de septiembre, a su salida del entrenamiento con Alianza Lima en Lurín el '10' de la selección peruana se pronunció sobre la dura derrota ante la Albirroja en el Nacional y pidió respeto a sus compañeros, ya que, a pesar de la situación, han salido al frente a afrontar los partidos. Peña reconoció que es uno de los jugadores más criticados en la Bicolor; sin embargo, fue enfático en señalar que nunca se negará a jugar por la Bicolor poniendo pretextos como sí lo han hecho otros futbolistas.

Sergio Peña tras el Perú vs Paraguay: "Por mi país y mi patria nunca me voy a rendir"

"He sido uno de los más criticados en la selección, lo asumo como tal, es mi profesión. No soy del agrado de todo el mundo, en lo personal siempre he puesto el pecho hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle 'no' a la selección, pero por mi país y mi patria nunca me voy a rendir así la gente me critique. Cada vez que me convoquen yo voy a dar lo mejor de mí. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros (futbolistas) no la dan, nosotros la hemos dado hasta el final", declaró.

Por otro lado, el mediocampista de 28 años respaldó el trabajo de Óscar Ibáñez y precisó que el grupo está conforme con su labor. "Lo conocemos hace mucho tiempo, el trato personal y laboral ha sido muy bueno. Ha hecho un gran trabajo, nos ha mantenido unidos y eso se agradece. Todo el país debería estar agradecido porque agarró a la selección en un momento complicado. Sería una falta de respeto hablar de otro entrenador cuando el que está a la cabeza es Óscar. Para nosotros, sigue siendo el entrenador, hasta que no sepamos lo contrario eso no va a cambiar", sentenció.

Sergio Peña fue titular en ambos partidos por el cierre de las Eliminatorias 2026

El mediocampista de 29 años inició las acciones ate Uruguay en Montevideo y también ante Paraguay en el Nacional. En ambos cotejos fue cambiado en el segundo tiempo.