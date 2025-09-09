Reimond Manco sorprendió a todos al revelar el nombre del nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol para el próximo proceso en Eliminatorias y Copa América. El exfutbolista y actual comentarista de 'Juego Cruzado' se respaldó en la fuente que tiene dentro de la FPF para soltar el impactante dato. Asimismo, el periodista deportivo Horacio Zimmerman ratificó lo expuesto por el 'Rei'.

El equipo nacional firmó un papelón en las Clasificatorias 2026 e incluso no anotó goles en condición de visita. Por este motivo, la Bicolor tendrá un nuevo técnico para intentar cambiar el rumbo de la deslucida campaña. La experiencia y la idea de juego serán claves para convertirse en el reemplazante de Óscar Ibáñez.

¿Quién sería el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol?

Reimoind Manco afirmó que Néstor Gorosito, actual técnico de Alianza Lima, será el DT de la selección peruana de fútbol. "A mí me han dicho, y de muy buena fuente, que Jean Ferrari ya tiene su técnico: es Gorosito. Me dicen que ya han conversado", aseguró el exfutbolista en el programa 'Juego Cruzado'. "Así como los periodistas tienen sus fuentes, en la FPF, yo también tengo. La FPF no necesita sacarlo ahorita de Alianza Lima, pero ya conversaron", sentenció Reimond Manco.

Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, después de ser goleados ante Uruguay en Montevideo, el popular 'Capitán del futuro' conversó con Agustín Lozano para solicitar que Ibáñez siga dirigiendo a la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

"Luego de la goleada de Uruguay a Perú. Renato Tapia se acercó al presidente de la Federación, Agustín Lozano, y le pidió, más allá de la dura derrota de Perú, que Óscar Ibáñez pueda seguir no solo hasta noviembre; sino, para el próximo proceso", reveló en 'Vamos Al Var'

'Puma' Carranza sobre Óscar Ibáñez: "No tiene experiencia"

"Es lamentable cuando traes a un técnico que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que cambió algunos puestos. He visto los partidos, pero (estoy) indignado de haber visto a una selección que... A Kenji Cabrera, en vez de mandarlo por la izquierda, lo usó por derecha", sostuvo Carranza en el programa 'La linterna' del canal de YouTube Trivu.



