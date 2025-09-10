HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Curwen en La República     
Pedro García y su contundente crítica tras fracaso de Perú en Eliminatorias: "El peor de la historia"

Pedro García criticó duramente a la selección peruana tras quedar en penúltimo lugar y perder contra su invicto contra Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias.

Pedro García disparó contra la selección peruana. Foto: Lr/FPF
Pedro García disparó contra la selección peruana. Foto: Lr/FPF

Pedro García arremetió contra la selección peruana de fútbol, tras perder 1-0 ante Paraguay y no registrar goles en condición de visita. El cuadro nacional firmó una de las peores Eliminatorias 2026 e incluso por puntaje se encuentra por debajo de la deplorable campaña de 'Chemo'. Perú nunca encontró una idea de juego y no duraron los entrenadores de renombre en el proceso mundialista.

Asimismo, en Vamos Al VAR, Pedro García repasó la historia de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas y llegó a una fría conclusión respaldada por los pésimos resultados con Jorge Fossati y Juan Reynoso.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre la eliminación de la selección peruana?

“La peor Eliminatoria de la historia por diferencia; la que menos puntos hicimos, la que menos goles marcamos, la que por única vez no hicimos goles de visita, la que quedamos eliminados antes de que termine todo y la única en la historia donde tuvimos tres entrenadores, todo mal”, enfatizó Pedro García en 'Vamos Al Var'

“En Sudáfrica hicimos 13 puntos; Japón y Corea, terminamos horrible. Terminabas cualquier Eliminatoria, incluso la de Sergio Markarián, donde hemos quedado lejísimos; decías: terminaba la del 2002; decías está Claudio Pizarro y Andrés Mendoza. Terminaba la de Alemania 2006, eliminados, pero decías está Pizarro, Mendoza, Jefferson Farfán y está Paolo Guerrero para la próxima", sentenció el comunicador.

PUEDES VER: Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

lr.pe

¿Qué dijo Diego Regabliati sobre el próximo entrenador de la selección peruana?

“Yo creo que la designación de Óscar en febrero era para terminar este proceso, cerrar el año. Sobre los 3 amistosos, habrá que ver qué decide la Federación Peruana de Fútbol. La verdad para mí no es trascendental quién los dirija en los amistosos, lo trascendental es quién los juegue", enfatizó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

