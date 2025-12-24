HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Extranjeros en la Liga 1 2026: ¿en qué jugadores usarán sus cupos Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

Los 3 grandes del fútbol peruano podrán tener como máximo a 6 jugadores foráneos para disputar el torneo local. Por ahora, solo los celestes ya completaron sus cupos.

Eryc Castillo, Caín Fara y Gabriel Santana son algunos extranjeros que jugarán la Liga 1 2026. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario/Sporting Cristal
Eryc Castillo, Caín Fara y Gabriel Santana son algunos extranjeros que jugarán la Liga 1 2026. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario/Sporting Cristal

Uno de los pocos cambios que tendrá la Liga 1 para la próxima temporada tiene que ver con el número de jugadores extranjeros permitidos para cada club. Este 2025, el reglamento dispuso un tope de hasta seis futbolistas foráneos, cifra que se aumentará a 7 para el 2026, siempre que un equipo no cuenta con nacionalizados en su plantel.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, los tres cuadros más importantes del país, no podrán cumplir con este requisito, por lo que deberán conformarse con seguir teniendo a seis extranjeros como máximo. En lo que va de este mercado de fichajes, el único que ya usó todos sus cupos disponibles es el conjunto rimense, mientras que blanquiazules y cremas aún pueden sumar algunos más.

PUEDES VER: Eryc Castillo no descarta volver a Barcelona SC en un futuro tras renovar con Alianza Lima: 'Solo hay que coordinarlo'

lr.pe

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima?

En tienda íntima por el momento se cuentan a cuatro elementos no peruanos. El argentino Federico Girotti, próximo a ser fichado, ocupará una quinta plaza, con lo cual a los victorianos les quedará disponible un cupo más. En tanto, como futbolistas nacionalizados tienen a Jairo Vélez y Gaspar Gentile.

  • Guillermo Viscarra (boliviano)
  • Eryc Castillo (ecuatoriano)
  • Fernando Gaibor (ecuatoriano)
  • Alan Cantero (argentino).
Alianza Lima comprará el 80% del pase de Alan Cantero. Foto: Liga 1

Alianza Lima comprará el 80% del pase de Alan Cantero. Foto: Liga 1

¿Qué futbolistas extranjeros fichó Universitario?

Por el momento, la 'U' cuenta con dos extranjeros en su plantel. Williams Riveros y Matías Di Benedetto están próximos a nacionalizarse, por lo que ya no ocuparán plaza igual que Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes, quienes ya cuentan con nacionalidad peruana. Esto deja a lo estudiantiles con hasta cuatro fichas más para inscribir a elementos del exterior.

  • Caín Fara (argentino)
  • José Carabalí (ecuatoriano).
Caín Fara llega como agente libre a Universitario. Foto: composición/Instagram

Caín Fara llega como agente libre a Universitario. Foto: composición/Instagram

PUEDES VER: Universitario estaría cerca de fichar a Sekou Gassama, delantero senegalés proveniente del fútbol español

lr.pe

¿Con qué extranjeros jugará Sporting Cristal en 2026?

A diferencia de los compadres, a los celestes ya no les quedan más cupos para extranjeros con los últimos fichajes realizados. La renovación de Leandro Sosa, ya nacionalizado, impidió que se abriera un cupo más para traer a otro foráneo.

  • Santiago González (argentino)
  • Gustavo Cazonatti (brasileño)
  • Felipe Vizeu (brasileño)
  • Gabriel Santana (brasileño)
  • Juan González Cruz (argentino)
  • Cristiano Da Silva (brasileño).
Cristiano Da Silva llega desde la segunda división de Brasil. Foto: Sporting Cristal

Cristiano Da Silva llega desde la segunda división de Brasil. Foto: Sporting Cristal

