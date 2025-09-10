La selección peruana de fútbol hizo un papelón en las Eliminatorias 2026, tras perder con Paraguay en la última fecha. Marcos López, como pocos, respondió las críticas en zona mixta. El defensa lateral fue uno de los más destacados, pero no pudo evitar el papelón con un equipo sin profundidad e impreciso. La Bicolor acabó en el penúltimo puesto y genera preocupación el poco recambio generacional.

Marcos López tuvo algunas intervenciones ofensivas por la banda, se proyectó con potencia, pero no logró conectarse con los delanteros ni centrar buenas pelotas. Defensivamente, también cumplió e hizo retroceder a los extremos paraguayos. Sin embargo, no tiene suplente.

¿Qué dijo Marcos López luego de perder ante Paraguay por Eliminatorias?

Marcos López respalda a la selección nacional, pero lanzó advertencia:"De cara al futuro, si hay algunos jóvenes que están saliendo, hay esperanza, aunque hay seguir trabajando. Tenemos talento, pero hay que pulirlo, si tenemos esa mentalidad de cara al futuro vamos a conseguir grandes cosas".

"Si bien es cierto voy a ser uno de los referentes para lo que viene, será importante que los jóvenes sigan saliendo y trabajemos con mucha humildad", apuntó Marcos López luego de la dura eliminación de la selección peruana ante Paraguay.

¿Qué dijo Marcos López sobre Óscar Ibáñez?

"El grupo está feliz con Óscar. Creo que le devolvió a la selección lo que teníamos que era alegría, buena camaradería en los vestuarios. El grupo le respondió y se dio íntegro como hizo con los demás entrenadores. Para mí es una excelente persona, un gran técnico y tiene todo mi respeto. Espero que se quede y si no es así desearle lo mejor porque es una gran persona y se merece lo mejor"



