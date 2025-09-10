Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"
Marcos López, destacado en el partido, respondió a las críticas y destacó la importancia de trabajar con humildad para pulir el talento joven de la selección nacional.
- Bolivia asegura el repechaje: ganó 1 a 0 a Brasil y logra el ansiado puesto Conmebol después de 31 años
- Panamá vs Guatemala HOY EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A Eliminatorias Concacaf
La selección peruana de fútbol hizo un papelón en las Eliminatorias 2026, tras perder con Paraguay en la última fecha. Marcos López, como pocos, respondió las críticas en zona mixta. El defensa lateral fue uno de los más destacados, pero no pudo evitar el papelón con un equipo sin profundidad e impreciso. La Bicolor acabó en el penúltimo puesto y genera preocupación el poco recambio generacional.
Marcos López tuvo algunas intervenciones ofensivas por la banda, se proyectó con potencia, pero no logró conectarse con los delanteros ni centrar buenas pelotas. Defensivamente, también cumplió e hizo retroceder a los extremos paraguayos. Sin embargo, no tiene suplente.
PUEDES VER: Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"
¿Qué dijo Marcos López luego de perder ante Paraguay por Eliminatorias?
Marcos López respalda a la selección nacional, pero lanzó advertencia:"De cara al futuro, si hay algunos jóvenes que están saliendo, hay esperanza, aunque hay seguir trabajando. Tenemos talento, pero hay que pulirlo, si tenemos esa mentalidad de cara al futuro vamos a conseguir grandes cosas".
"Si bien es cierto voy a ser uno de los referentes para lo que viene, será importante que los jóvenes sigan saliendo y trabajemos con mucha humildad", apuntó Marcos López luego de la dura eliminación de la selección peruana ante Paraguay.
PUEDES VER: Pedro García y su contundente crítica tras fracaso de Perú en Eliminatorias: "El peor de la historia"
¿Qué dijo Marcos López sobre Óscar Ibáñez?
"El grupo está feliz con Óscar. Creo que le devolvió a la selección lo que teníamos que era alegría, buena camaradería en los vestuarios. El grupo le respondió y se dio íntegro como hizo con los demás entrenadores. Para mí es una excelente persona, un gran técnico y tiene todo mi respeto. Espero que se quede y si no es así desearle lo mejor porque es una gran persona y se merece lo mejor"