¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
Deportes

Perú vs Paraguay: fecha, hora y canal confirmado de la última jornada por Eliminatorias 2026

La selección peruana cerrará su participación en estas eliminatorias con un juego en casa frente a Paraguay, que buscará aprovechar el mal momento de la Bicolor y quebrar una racha histórica.

Paraguay perdió en sus tres últimas visitas a la selección peruana. Foto: AFP
Paraguay perdió en sus tres últimas visitas a la selección peruana. Foto: AFP

A la selección peruana ya no le queda nada por luchar en estas eliminatorias al Mundial 2026. Su partido contra Paraguay, por la decimoctava y última fecha del certamen, será únicamente para cumplir con el calendario, pues la Albirroja, al contrario que la Bicolor, sí consiguió su clasificación para la Copa del Mundo.

Si algo le queda por salvar al equipo dirigido por Óscar Ibáñez es un invicto histórico en eliminatorias como local frente a los guaraníes. No obstante, el DT Gustavo Alfaro ya 'advirtió' que vendrá a Lima a ganar para romper esa mala racha y, de paso, mejorar la ubicación de su escuadra en el ranking FIFA.

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Paraguay?

El partido entre Perú y Paraguay se jugará, al igual que el resto de la jornada 18 de las eliminatorias, este martes 9 de septiembre. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de este enfrentamiento.

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

En territorio peruano, el choque entre la Bicolor y la Albirroja empezará a las 6.30 p. m. En el horario paraguayo, se podrá seguir desde las 8.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá Perú vs Paraguay?

La transmisión por TV del Perú vs Paraguay estará disponible a través de los canales ATV y América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable) en suelo peruano.

