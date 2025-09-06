HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Deportes

Giancarlo Granda y su contundente mensaje a los hinchas de la selección peruana: "Empiecen a pedirle perdón a Paolo Guerrero"

El experimentado periodista deportivo lanzó una dura advertencia a los principales críticos de Paolo Guerrero en la selección peruana de fútbol. Sin duda, el 'capitán' será una gran baja para los próximos años.

Giancarlo Granda defendió a Paolo Guerrero y lanza advertencia. Foto: Lr/RPP
Giancarlo Granda defendió a Paolo Guerrero y lanza advertencia. Foto: Lr/RPP

La selección peruana de fútbol firmó una de las peores Eliminatorias en su historia, ya que hasta ahora no anota goles de visita y recibió una paliza en la penúltima fecha ante Uruguay. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez hizo un papelón en Montevideo sin una defensa solida, predecible mediocampo y nulo ataque. Justamente, Giancarlo Granda arremetió contra los críticos de Paolo Guerrero y advirtió el oscuro panorama que se viene.

El periodista deportivo defendió a Paolo Guerrero de los comentarios negativos que recibió en el último tramo de su carrera, ya que Granda considera que el 'Depredador' es el mejor '9' fútbol peruano. Sin embargo, la edad y las lesiones lo han puesto contra las cuerdas.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún y su lamento por Paolo Guerrero ante inminente retiro de la selección peruana: "Hubiera sido hermoso..."

lr.pe

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Paolo Guerrero en la selección peruana?

El experimentado comentarista afirmó que no va salir ningún delantero como Paolo Guerrero en mucho tiempo. "Empiecen a pedirle perdón a Guerrero porque jamás van a poder ver a un delantero como él en los próximos 20 años", reveló en 'Palabra de Hincha'.

Asimismo, le mandó una indirecta a Valera. Guerrero, pese a tener 41 años, no pone excusas cuando lo llaman diciendo que a él nunca lo van a ver diciéndole que no a la selección porque lo considera lo más preciado", sentenció el comunicador en el canal digital.

PUEDES VER: Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

lr.pe

Giancarlo Granda lanza 'dardo' a Óscar Ibáñez

En un programa deportivo transmitido por Radio Nacional, Giancarlo Granda reveló el fuerte conflicto que se generó en 2024 entre Óscar Ibáñez y Christian Cueva, cuando el técnico argentino dirigía a Cienciano y se produjo el arribo del ‘Aladino’ al club cusqueño: ''Ibañez no lo convoca porque tiene un lío con Christian Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se lleva bien'', dijo en el citado medio.

A pesar del corto tiempo que coincidieron en el 'Papá' y de los problemas internos que tuvieron, Óscar Ibáñez terminó dejando Cienciano por motivos desconocidos. En esa etapa, el equipo cusqueño contrató a Cristian Díaz como reemplazo del exportero, mientras que el 'Aladino' era objeto de críticas por su bajo nivel futbolístico. No obstante, logró recuperar de a pocos su mejor forma con la llegada de Carlos Desio, afianzándose en el equipo titular para posteriormente ser transferido al Emelec de Ecuador, club donde juega actualmente.

Notas relacionadas
Giancarlo Granda cuenta con detalles del por qué Óscar Ibáñez no convoca a Christian Cueva a la selección peruana: ''Tienen un lío desde Cienciano''

Giancarlo Granda cuenta con detalles del por qué Óscar Ibáñez no convoca a Christian Cueva a la selección peruana: ''Tienen un lío desde Cienciano''

LEER MÁS
'Flaco' Granda destroza a Comerciantes tras remontada de Universitario: "De los equipos que sobran en el torneo"

'Flaco' Granda destroza a Comerciantes tras remontada de Universitario: "De los equipos que sobran en el torneo"

LEER MÁS
‘Tato’ Luna sorprende al confesar que se molestó por el ampay de Majo con Sabor y Gino Assereto: “Me entero por un video”

‘Tato’ Luna sorprende al confesar que se molestó por el ampay de Majo con Sabor y Gino Assereto: “Me entero por un video”

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

LEER MÁS
Brasil vs Japón EN VIVO por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025: hora y canal del partido

Brasil vs Japón EN VIVO por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025: hora y canal del partido

LEER MÁS
Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez y su desgarrador análisis tras eliminación de la selección peruana del Mundial: "Un dolor grande"

Óscar Ibáñez y su desgarrador análisis tras eliminación de la selección peruana del Mundial: "Un dolor grande"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota