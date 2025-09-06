La selección peruana de fútbol firmó una de las peores Eliminatorias en su historia, ya que hasta ahora no anota goles de visita y recibió una paliza en la penúltima fecha ante Uruguay. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez hizo un papelón en Montevideo sin una defensa solida, predecible mediocampo y nulo ataque. Justamente, Giancarlo Granda arremetió contra los críticos de Paolo Guerrero y advirtió el oscuro panorama que se viene.

El periodista deportivo defendió a Paolo Guerrero de los comentarios negativos que recibió en el último tramo de su carrera, ya que Granda considera que el 'Depredador' es el mejor '9' fútbol peruano. Sin embargo, la edad y las lesiones lo han puesto contra las cuerdas.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Paolo Guerrero en la selección peruana?

El experimentado comentarista afirmó que no va salir ningún delantero como Paolo Guerrero en mucho tiempo. "Empiecen a pedirle perdón a Guerrero porque jamás van a poder ver a un delantero como él en los próximos 20 años", reveló en 'Palabra de Hincha'.

Asimismo, le mandó una indirecta a Valera. Guerrero, pese a tener 41 años, no pone excusas cuando lo llaman diciendo que a él nunca lo van a ver diciéndole que no a la selección porque lo considera lo más preciado", sentenció el comunicador en el canal digital.

Giancarlo Granda lanza 'dardo' a Óscar Ibáñez

En un programa deportivo transmitido por Radio Nacional, Giancarlo Granda reveló el fuerte conflicto que se generó en 2024 entre Óscar Ibáñez y Christian Cueva, cuando el técnico argentino dirigía a Cienciano y se produjo el arribo del ‘Aladino’ al club cusqueño: ''Ibañez no lo convoca porque tiene un lío con Christian Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se lleva bien'', dijo en el citado medio.

A pesar del corto tiempo que coincidieron en el 'Papá' y de los problemas internos que tuvieron, Óscar Ibáñez terminó dejando Cienciano por motivos desconocidos. En esa etapa, el equipo cusqueño contrató a Cristian Díaz como reemplazo del exportero, mientras que el 'Aladino' era objeto de críticas por su bajo nivel futbolístico. No obstante, logró recuperar de a pocos su mejor forma con la llegada de Carlos Desio, afianzándose en el equipo titular para posteriormente ser transferido al Emelec de Ecuador, club donde juega actualmente.