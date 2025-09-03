HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juega España vs Bulgaria EN VIVO por el inicio de las eliminatorias europeas?

Con la presencia estelar de Lamine Yamal, la selección española debuta en el grupo E de las eliminatorias al Mundial 2026 contra el seleccionado búlgaro.

España visitará a Bulgaria por el grupo E de las eliminatorias UEFA. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR
España visitará a Bulgaria por el grupo E de las eliminatorias UEFA. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

España y Bulgaria juegan este jueves 4 de septiembre, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), por el inicio de las eliminatorias europeas al Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Nacional Vasil Levski (Sofía), válido por la fecha 1 del grupo E, y será transmitido vía Disney Plus+.

Si no quieres perderte ninguna incidencia de este compromiso, como los goles, las alineaciones confirmadas con Lamine Yamal y compañía y el marcador actualizado minuto a minuto, ingresa a la cobertura ONLINE de La República.

PUEDES VER: Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: 'Fue un vendaval de fútbol'

lr.pe

¿A qué hora juega España vs Bulgaria?

En Perú, el juego entre España y Bulgaria se podrá seguir a partir de la 1.45 p. m. Para otros países de la región, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver España vs Bulgaria?

La transmisión del España vs Bulgaria estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus en Sudamérica.

  • Argentina: Disney Plus+
  • Bolivia: Disney Plus+
  • Chile: Disney Plus+
  • Colombia: Disney Plus+
  • Ecuador: Disney Plus+
  • México: Sky Sports
  • Paraguay: Disney Plus+
  • Perú: Disney Plus+
  • Uruguay: Disney Plus+
  • Venezuela: Disney Plus+
  • Estados Unidos: FOX Sports 2, Fubo Sports
  • España: La 1 TVE, RTVE Play.

Pronóstico de España vs Bulgaria

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido España parte con un favoritismo abrumador.

  • Betsson: gana España (1,09), empate (9,80), gana Bulgaria (32,00)
  • Betano: gana España (1,13), empate (9,50), gana Bulgaria (30,00)
  • Bet365: gana España (1,11), empate (10,00), gana Bulgaria (19,00)
  • 1XBet: gana España (1,12), empate (10,50), gana Bulgaria (35,00)
  • Coolbet: gana España (1,10), empate (9,50), gana Bulgaria (35,00)
  • Doradobet: gana España (1,12), empate (8,50), gana Bulgaria (26,00).

PUEDES VER: Conmebol habría definido fallo sobre caso Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: 'Todo indica que va a ser...'

lr.pe

Alineaciones probables de España vs Bulgaria

Estos son los posibles equipos titulares de España y Bulgaria para el cruce por la fecha 1 de las eliminatorias.

  • España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres
  • Bulgaria: Dimitar; Popov, Petrov, Petkov, Zhivko; Kraev, GRuev, Krastev, Panayotov; Aleksandar Kolev, Rusev.

Previa de España vs Bulgaria

El camino de España rumbo al próximo Mundial se inicia en la capital búlgara. Mientras que en el resto del planeta las eliminatorias ya están en su recta final, en Europa recién arrancarán y uno de los equipos que más atención despierta es el combinado ibérico.

Con Lamine Yamal como su máxima estrella en la actualidad, la Furia Roja buscará sacudirse de la derrota en la final de la UEFA Nations League para sumar su primera victoria en condición de visita. Bulgaria nunca le ha podido ganar a los peninsulares por partidos oficiales.

