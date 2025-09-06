HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Deportes

'Cuto' Guadalupe recordó el 'picante' cruce entre Hernán Barcos y Valera: "Si me hubiese dicho eso, yo iba a su casa"

El exfutbolista criticó la actitud de Barcos, quien tuvo un cruce con Valera en el campo, sugiriendo que el capitán aliancista no manejó bien la situación luego del Clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

'Cuto' Guadalupe opina sobre la pelea entre Valera y Barcos. Foto: RPP
'Cuto' Guadalupe opina sobre la pelea entre Valera y Barcos. Foto: RPP

'Cuto' Guadalupe recordó las polémicas declaraciones de Hernán Barcos sobre Álex Valera, tras el Clásico entre Alianza Lima y Universitario. El exfutbolista criticó duramente la actitud del experimentado futbolista, ya que no estuvo de acuerdo con lo que dijo en zona mixta. El 'Pirata', en el primer tiempo, tuvo un cruce con el delantero de la 'U' e incluso sus compañeros lo separaron. Sin embargo, todos pensaron que el pleito había quedado en la cancha.

Pocas veces, en Loga 1, el capitán aliancista se había incomodado tanto. Los rumores no se tardaron en llegar y al parecer Valera comentó algo personal dentro de la cancha e hizo explotar al máximo goleador de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún y su lamento por Paolo Guerrero ante inminente retiro de la selección peruana: "Hubiera sido hermoso..."

lr.pe

¿Qué dijo 'Cuto' Guadalupe sobre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Yo te voy a ser sincero, no puedo decir nada. Yo no soy doble moralista, tengo una etapa como futbolista. Si el 'Pirata' me hubiese dicho eso, yo iba a su casa. Yo lo que decía ahí en el campo lo mantenía, lo del 'Pirata' es un chancay de 50", enfatizó en 'Cancheros TV'.

"Hay muchas cosas que se están diciendo de Valera y la gente se lo está tomando muy personal. Si él se ha movido de esa zona, es porque se le ha caído la careta porque tiene una imagen limpia", reveló el exfutbolista y actual presentador del programa 'La Fe Del Cuto'.


PUEDES VER:

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Lo que pasa es que Hernán Barcos no es jugador de la selección peruana y de repente está más enterado que todos nosotros. Algo debe saber o conocer para haber tirado esa frase que ha dejado mal parado a varios. Valera es un chico al que le está yendo bien en Universitario, pero no ha participado en la selección peruana hace tiempo", mencionó.

Piero Alva se pronuncia sobre la pelea entre Barcos y Valera

"No sé si sean códigos o no, es manera de comportarse, como uno se expresa y trata de cuidar su imagen y la imagen del compañero de profesión. En la cancha por la adrenalina siempre van a haber roces, algunos son más agresivos pero para mí es algo normal y natural, yo nunca me ofendí por algo que me dijeran y si yo también alguna vez exageraba con las palabras, con una mirada las cosas quedaban ahí", empezó diciendo para Ovación.

Notas relacionadas
'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

LEER MÁS
Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

LEER MÁS
Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

LEER MÁS
Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

LEER MÁS
'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota