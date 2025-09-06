'Cuto' Guadalupe recordó las polémicas declaraciones de Hernán Barcos sobre Álex Valera, tras el Clásico entre Alianza Lima y Universitario. El exfutbolista criticó duramente la actitud del experimentado futbolista, ya que no estuvo de acuerdo con lo que dijo en zona mixta. El 'Pirata', en el primer tiempo, tuvo un cruce con el delantero de la 'U' e incluso sus compañeros lo separaron. Sin embargo, todos pensaron que el pleito había quedado en la cancha.

Pocas veces, en Loga 1, el capitán aliancista se había incomodado tanto. Los rumores no se tardaron en llegar y al parecer Valera comentó algo personal dentro de la cancha e hizo explotar al máximo goleador de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo 'Cuto' Guadalupe sobre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Yo te voy a ser sincero, no puedo decir nada. Yo no soy doble moralista, tengo una etapa como futbolista. Si el 'Pirata' me hubiese dicho eso, yo iba a su casa. Yo lo que decía ahí en el campo lo mantenía, lo del 'Pirata' es un chancay de 50", enfatizó en 'Cancheros TV'.

"Hay muchas cosas que se están diciendo de Valera y la gente se lo está tomando muy personal. Si él se ha movido de esa zona, es porque se le ha caído la careta porque tiene una imagen limpia", reveló el exfutbolista y actual presentador del programa 'La Fe Del Cuto'.



¿Qué dijo Nolberto Solano sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Lo que pasa es que Hernán Barcos no es jugador de la selección peruana y de repente está más enterado que todos nosotros. Algo debe saber o conocer para haber tirado esa frase que ha dejado mal parado a varios. Valera es un chico al que le está yendo bien en Universitario, pero no ha participado en la selección peruana hace tiempo", mencionó.

Piero Alva se pronuncia sobre la pelea entre Barcos y Valera

"No sé si sean códigos o no, es manera de comportarse, como uno se expresa y trata de cuidar su imagen y la imagen del compañero de profesión. En la cancha por la adrenalina siempre van a haber roces, algunos son más agresivos pero para mí es algo normal y natural, yo nunca me ofendí por algo que me dijeran y si yo también alguna vez exageraba con las palabras, con una mirada las cosas quedaban ahí", empezó diciendo para Ovación.