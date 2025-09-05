¿A qué hora juega Portugal vs Armenia, con Cristiano Ronaldo, por las eliminatorias europeas al Mundial 2026?

Portugal vs Armenia EN VIVO juegan este sábado 6 de septiembre, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por la fecha 1 del grupo F en las eliminatorias europeas al Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Republicano Vazgen Sargsyan y será televisado por el canal ESPN. En La República podrás seguir el minuto a minuto, con el marcador actualizado y el resultado EN DIRECTO.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción. A 3 meses de su coronación como campeón en la UEFA Nations League, la selección portuguesa empieza el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026, la cual será la última para el 'Bicho' en su carrera. El primer rival de los lusos será el débil representativo de Armenia, un duelo que se presenta como mero trámite para los dirigidos por Roberto Martínez.

PUEDES VER: Marruecos arrolla en las eliminatorias y se convierte en la primera selección africana en clasificar al Mundial 2026

¿A qué hora juega Portugal vs Armenia?

En territorio peruano, el juego entre Portugal y Armenia se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Armenia?

La transmisión por TV de este Portugal vs Armenia estará a cargo del canal de cable ESPN en Sudamérica y Centroamérica. Para México, se podrá ver a través de Sky Sports.

Alineaciones probables de Portugal vs Armenia

Con la presencia de Cristiano Ronaldo, estos son los posibles equipos titulares de Portugal y Armenia.

Portugal : Diego Costa; Joao Neves, Rúben Días, G. Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernándes; F. Conceicao, Cristiano Ronaldo, J. Palhinha.

Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan.

Pronóstico de Portugal vs Armenia

Las casas de apuestas vislumbran una victoria de Portugal sobre Armenia como parte de sus cuotas de juego.

Betsson: gana Portugal (1,10), empate (9,30), gana Armenia (28,00)

Betano: gana Portugal (1,14), empate (9,50), gana Armenia (25,00)

Bet365: gana Portugal (1,11), empate (9,00), gana Armenia (19,00)

1XBet: gana Portugal (1,14), empate (10,20), gana Armenia (26,00)

Coolbet: gana Portugal (1,12), empate (9,50), gana Armenia (25,00)

Doradobet: gana Portugal (1,12), empate (8,50), gana Armenia (26,00).

Grupo de Portugal y Armenia

Estas son las cuatro selecciones que integran el grupo F de las eliminatorias europeas. El primero clasificará directo al Mundial, mientras que el segundo irá al repechaje continental.