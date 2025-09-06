HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Deportes

Venezuela vs Colombia: fecha, hora y canal del partido por el repechaje en Eliminatorias 2026

Colombia visitará el Estadio Monumental de Maturin para su partido contra Venezuela en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde la Vinotinto busca mantener cupo al repechaje.

Colombia enfrentará a Venezuela en la última fecha por Eliminatorias. Foto: difusión
Colombia enfrentará a Venezuela en la última fecha por Eliminatorias. Foto: difusión

Colombia visitará a Venezuela en lo que será el último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta última fase promete ser una de las más esperadas, ya que la Vinotinto depende de sí misma para mantener su cupo para el repechaje, mientras que los cafeteros ya aseguraron su presencia en el certamen más esperado por los países. La selección colombiana llega a este encuentro con 25 puntos, mientras que la venezolana suma 18.

Este duelo promete ser emocionante de principio a fin, pues la presión recae sobre los locales, quienes son perseguidos por la selección boliviana. La 'Verde' se enfrentará a la poderosa Brasil con la esperanza de obtener un resultado positivo que le permita seguir en la pelea.

PUEDES VER: Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

lr.pe

¿Cuándo juegan Venezuela vs Colombia?

El encuentro está programado para este martes 9 de setiembre en el Estadio Monumental de Maturin.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias 2026?

El encuentro está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para cada país de Sudamérica.

  • Perú: 6:30 p. m.
  • Colombia: 6:30 p. m.
  • Ecuador: 6:30 p. m.
  • Venezuela: 7:30 p. m.
  • Bolivia: 7:30 p. m.
  • Chile: 8:30 p. m.
  • Paraguay: 8:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p. m.
  • Uruguay: 8:30 p. m.
  • Brasil: 8:30 p. m.

¿Dónde ver Venezuela contra Colombia?

En Perú, el partido se transmitirá a través de Movistar Play, Disney+ y Perú Mágico; en Colombia estará disponible por Caracol Play y RCN, mientras que en Venezuela podrá verse por Televen.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

lr.pe

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
Notas relacionadas
Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

LEER MÁS
'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

LEER MÁS
Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó a Armenia por la fecha 1 de las eliminatorias UEFA

Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó a Armenia por la fecha 1 de las eliminatorias UEFA

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

¡Ignacio Buse campeón! 'Nacho' ganó el Challenger de Sevilla y se acerca al top 100 en el ranking ATP

LEER MÁS
Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

Turquía vs Italia EN VIVO por la final del Mundial del Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

LEER MÁS
Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

LEER MÁS
'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

'Puma' Carranza cuestionó duramente a Óscar Ibáñez por su planteamiento en el Perú vs Uruguay: "Estoy indignado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota