Venezuela vs Colombia: fecha, hora y canal del partido por el repechaje en Eliminatorias 2026

Colombia visitará a Venezuela en lo que será el último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta última fase promete ser una de las más esperadas, ya que la Vinotinto depende de sí misma para mantener su cupo para el repechaje, mientras que los cafeteros ya aseguraron su presencia en el certamen más esperado por los países. La selección colombiana llega a este encuentro con 25 puntos, mientras que la venezolana suma 18.

Este duelo promete ser emocionante de principio a fin, pues la presión recae sobre los locales, quienes son perseguidos por la selección boliviana. La 'Verde' se enfrentará a la poderosa Brasil con la esperanza de obtener un resultado positivo que le permita seguir en la pelea.

¿Cuándo juegan Venezuela vs Colombia?

El encuentro está programado para este martes 9 de setiembre en el Estadio Monumental de Maturin.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias 2026?

El encuentro está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para cada país de Sudamérica.

Perú : 6:30 p. m.

: 6:30 p. m. Colombia : 6:30 p. m.

: 6:30 p. m. Ecuador : 6:30 p. m.

: 6:30 p. m. Venezuela : 7:30 p. m.

: 7:30 p. m. Bolivia : 7:30 p. m.

: 7:30 p. m. Chile : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. Paraguay : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. Argentina : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. Uruguay : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. Brasil: 8:30 p. m.

¿Dónde ver Venezuela contra Colombia?

En Perú, el partido se transmitirá a través de Movistar Play, Disney+ y Perú Mágico; en Colombia estará disponible por Caracol Play y RCN, mientras que en Venezuela podrá verse por Televen.

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026