Mike Tyson enfrentará a Floyd Mayweather en un histórico combate que paralizará al boxeo: ¿cuándo pelean?

Sismo en el mundo del boxeo. El excampeón mundial Floyd Mayweather y el legendario Mike Tyson se pondrán los guantes por última vez en una pelea estelar sin precedentes. Sin duda, dos monarcas de este deporte que marcaron época y quieren volver al ring para demostrar que el fuego todavía no se apagó por completo. No obstante, la prensa deportiva internacional y algunos boxeadores han criticado el evento.

Los principales críticos señalan que Tyson quiere cobrarse la revancha, tras perder con Jake Paul y Foyd no anda bien económicamente debido a malas inversiones. Asimismo, los fanáticos del 'Iron Tyson' temen que por su avanzada edad salga lastimado del cuadrilátero.

¿Cuándo peleará Floyd Mayweather vs Mike Tyson?

En un sorprendente anuncio, Mike Tyson ha confirmado que se enfrentará a Floyd Mayweather en una pelea de exhibición. El excampeón, conocido por su trayectoria en múltiples categorías, hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre los aficionados al boxeo. Ambos boxeadores han firmado contratos y han elegido el año 2026 para llevar a cabo este esperado encuentro en Estados Unidos

¿Qué dijo Daniel Cornier sobre Mike Tyson y Floyd Mayweather?

La reciente revelación de un enfrentamiento de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather programado para 2026 ha generado un gran revuelo en el ámbito del boxeo y MMA, pero también ha suscitado numerosas interrogantes. Uno de los que mostró su sorpresa fue Daniel Cormier, excampeón de UFC y actual analista, que rápidamente manifestó su confusión y escepticismo respecto a este duelo.

"Respeto mucho a estos dos hombres, pero nuestro trabajo es decir la verdad. Y la verdad es que no entiendo este combate. Tyson tiene su vida resuelta, Mayweather sigue ganando dinero y no necesitan volver a pelear. “No es por dinero. Entonces, ¿para qué hacerlo? No lo entiendo", enfatizó Cornier en un popular podcast de MMA.