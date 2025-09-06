HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Selección peruana recupera jugador clave para cerrar las Eliminatorias ante Paraguay: titular de Óscar Ibáñez

Importante jugador regresa al once titular de Óscar Ibáñez regresa al once titular, tras recuperarse de una lesión, mientras que Erick Noriega también está en condiciones de jugar .

Perú recupera a importante jugador para el partido ante Paraguay. Foto: Lr/ESPN
Perú recupera a importante jugador para el partido ante Paraguay. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana de fútbol sale con todo, en el Estadio Nacional de Lima, con el objetivo de cerrar dignamente las Eliminatorias 2025. El cuadro nacional quiere reivindicarse en condición de local luego del papelón que firmó en el Centenario de Montevideo. Por este motivo, Óscar Ibáñez recuperó una importante pieza en el once titular. Sin duda, su vuelta le da un respiro a la banda y al ataque peruano.

La Bicolor pretende la mala racha ante Paraguay, aunque ya no tiene chances de clasificar al Mundial. La alineación que paró hoy, en Videna, mostró algunos cambios bajo el esquema táctico 1-4-2-3-1. Sin embargo, la visita plasmará un fútbol rocoso y con bastante fricción.

Giancarlo Granda y su contundente mensaje a los hinchas de la selección peruana: "Empiecen a pedirle perdón a Paolo Guerrero"

lr.pe

¿Qué jugador se recuperó y vuelve al once titular de Perú para enfrentar a Paraguay?

El equipo nacional llevó a cabo una nueva sesión de entrenamientos este sábado en la Videna, aunque la novedad fue el retorno de Andy Polo. El extremo de Universitario se perdió el cotejo ante la' Celeste', en Montevideo, debido a una molestia en el muslo izquierdo. Afortunadamente, superó su lesión y hoy se reincorporó al trabajo con normalidad. De esta forma, arrancará el martes en el Nacional de Lima.

Asimismo, otro jugador que regresó a los entrenamientos sin presentar inconvenientes físicos fue Erick Noriega. El versátil futbolista de Gremio fue titular en la goleada ante los 'charrúas', pero generó preocupación al ser reemplazado debido a molestias físicas. No obstante, tras someterse a exámenes médicos, no se encontró ninguna lesión, lo que le permitió participar en las actividades junto a sus compañeros.

'Cuto' Guadalupe recordó el 'picante' cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera: "Si me hubiese dicho eso, yo iba a su casa"

lr.pe

'Puma' Carranza sobre Óscar Ibáñez: "No tiene experiencia"

"Es lamentable cuando traes a un técnico que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que cambió algunos puestos. He visto los partidos, pero (estoy) indignado de haber visto a una selección que... A Kenji Cabrera, en vez de mandarlo por la izquierda, lo usó por derecha", sostuvo Carranza en el programa 'La linterna' del canal de YouTube Trivu.

Erick Noriega hará dupla con jugador que campeonó en Copa América contra Perú: Gremio anuncia flamante fichaje

lr.pe

¿Qué pasará con Óscar Ibáñez después de las eliminatorias sudamericanas?

Tras vivir una noche gris en Montevideo, donde se certificó la eliminación matemática de la selección peruana del Mundial, Pedro García destacó que, a pesar de la dura derrota ante Uruguay, el compromiso de Ibáñez al asumir la conducción de la 'bicolor' en una situación muy desfavorable ha sido uno de los aspectos más valorados, sobre todo porque logró sumar más puntos que en los procesos anteriores de Jorge Fossati y Juan Reynoso.


