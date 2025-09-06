HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Deportes

Periodista chileno afirma que Alianza Lima recibirá apoyo masivo de Colo Colo ante la U. de Chile: "La mitad del país va a estar a favor"

El comunicador Maks Cárdenas aseguró que los íntimos tendrán "el apoyo al 100%" de los simpatizantes del Cacique cuando enfrenten a la U. de Chile por Copa Sudamericana.

Alianza Lima y Colo Colo se consideran "clubes hermanos" entre sí. Foto: composición de LR
Alianza Lima y Colo Colo se consideran "clubes hermanos" entre sí. Foto: composición de LR

Alianza Lima se sentirá local en Chile cuando le toque viajar a ese país para enfrentar a la U. de Chile, por la Copa Sudamericana. Así lo aseguró el periodista chileno Maks Cárdenas, quien sostuvo que serán los hinchas de Colo Colo los encargados de alentar al club íntimo en tierras sureñas.

En diálogo con el programa de YouTube 'Denganche', Cárdenas aseguró que los simpatizantes del Cacique le brindarán su aliento al conjunto peruano "al 100%". "Alianza Lima tiene un acuerdo, se podría decir, con Colo Colo, el archirrival de la 'U' a nivel de barras. Va a haber mucho apoyo de Colo Colo, el club más popular del país, para Alianza. Lo va a apoyar al 100%", declaró.

PUEDES VER: Alan Cantero descarta que partido de Alianza Lima vs U. de Chile se juegue como una revancha: 'Estamos tranquilos'

lr.pe

Periodista chileno sobre Alianza: "La mitad de Chile estará a favor"

El comunicador llegó a afirmar que, debido a la gran base de fans que tiene Colo Colo, será como si la mitad de todo Chile aliente al cuadro blanquiazul. "Va a ser medio raro esto para los chilenos, que queremos siempre que avance un equipo nuestro. En este caso, la mitad del país va a estar a favor de Alianza Lima. Es algo muy especial", agregó.

En esta llave de cuartos de final entre Alianza y la U. de Chile, el equipo azul tendrá que jugar a puertas cerradas como local debido al castigo que le impuso la Conmebol por los incidentes ante Independiente de Avellaneda. La medida afectará indirectamente al elenco victoriano, pues sus fanáticos no podrán estar en el partido de vuelta, que se jugará en Chile.

¿Por qué Colo Colo apoyará a Alianza Lima?

La razón por la que la hinchada colocolina alentará a Alianza tiene que ver con el vínculo de hermandad que existe entre ambos clubes, el cual se remonta a la década de los 80 del siglo pasado, cuando el Cacique apoyó a los íntimos luego de la tragedia del Fokker al prestarle jugadores. Además, será una forma de contrarrestar a su clásico rival, la U. de Chile.

PUEDES VER: Prensa chilena recuerda cuando la U de Chile se convirtió en 'archienemigo' de Alianza Lima: 'Con gol de Pelusso'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

Tras su primer cruce en Perú el jueves 18 de septiembre, por el juego de ida, la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile se llevará a cabo una semana después, el jueves 25 de septiembre. El escenario de este cotejo todavía no ha sido confirmado, aunque se especula que la 'U' mudará su localía a la ciudad de Coquimbo.

Notas relacionadas
Sujetos no identificados queman y pintan las paredes del Estadio Matute de Alianza Lima

Sujetos no identificados queman y pintan las paredes del Estadio Matute de Alianza Lima

LEER MÁS
El potrillo de Alianza Lima que interesa en la Vinotinto para próximas Eliminatorias: marcó 23 goles en 36 partidos

El potrillo de Alianza Lima que interesa en la Vinotinto para próximas Eliminatorias: marcó 23 goles en 36 partidos

LEER MÁS
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Italia se impone ante Brasil y asegura su pase a la final del Mundial de Vóley 2025

Italia se impone ante Brasil y asegura su pase a la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Deportes

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

¡Paraguay de fiesta! Declaran feriado nacional tras histórica clasificación de su selección al Mundial 2026

Eddie Fleischman destacó a Pedro Gallese en Perú pese a goleada de Uruguay y despotricó contra la FPF: "Inmoral e incompetente"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota