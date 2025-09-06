Alianza Lima se sentirá local en Chile cuando le toque viajar a ese país para enfrentar a la U. de Chile, por la Copa Sudamericana. Así lo aseguró el periodista chileno Maks Cárdenas, quien sostuvo que serán los hinchas de Colo Colo los encargados de alentar al club íntimo en tierras sureñas.

En diálogo con el programa de YouTube 'Denganche', Cárdenas aseguró que los simpatizantes del Cacique le brindarán su aliento al conjunto peruano "al 100%". "Alianza Lima tiene un acuerdo, se podría decir, con Colo Colo, el archirrival de la 'U' a nivel de barras. Va a haber mucho apoyo de Colo Colo, el club más popular del país, para Alianza. Lo va a apoyar al 100%", declaró.

Periodista chileno sobre Alianza: "La mitad de Chile estará a favor"

El comunicador llegó a afirmar que, debido a la gran base de fans que tiene Colo Colo, será como si la mitad de todo Chile aliente al cuadro blanquiazul. "Va a ser medio raro esto para los chilenos, que queremos siempre que avance un equipo nuestro. En este caso, la mitad del país va a estar a favor de Alianza Lima. Es algo muy especial", agregó.

En esta llave de cuartos de final entre Alianza y la U. de Chile, el equipo azul tendrá que jugar a puertas cerradas como local debido al castigo que le impuso la Conmebol por los incidentes ante Independiente de Avellaneda. La medida afectará indirectamente al elenco victoriano, pues sus fanáticos no podrán estar en el partido de vuelta, que se jugará en Chile.

¿Por qué Colo Colo apoyará a Alianza Lima?

La razón por la que la hinchada colocolina alentará a Alianza tiene que ver con el vínculo de hermandad que existe entre ambos clubes, el cual se remonta a la década de los 80 del siglo pasado, cuando el Cacique apoyó a los íntimos luego de la tragedia del Fokker al prestarle jugadores. Además, será una forma de contrarrestar a su clásico rival, la U. de Chile.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

Tras su primer cruce en Perú el jueves 18 de septiembre, por el juego de ida, la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile se llevará a cabo una semana después, el jueves 25 de septiembre. El escenario de este cotejo todavía no ha sido confirmado, aunque se especula que la 'U' mudará su localía a la ciudad de Coquimbo.