El hincha fallecido en el clásico chileno habría tratado de saltar de una tribuna a otra. Foto: Agencia Uno

El hincha fallecido en el clásico chileno habría tratado de saltar de una tribuna a otra. Foto: Agencia Uno

El superclásico del fútbol chileno se tiñó de tragedia por la muerte de un hincha de Colo Colo poco antes del inicio del partido ante la U. de Chile. Según reportaron medios del país sureño, un aficionado del equipo albo cayó desde el techo de una tribuna del Estadio Monumental, tras lo cual fue trasladado a un hospital cercano, donde perdió la vida.

De acuerdo con Radio Agricultura, el hombre habría intentado cruzar desde el sector Galvarino (sur) hacia la zona de Cordillera (oriente). Producto de su temerario accionar, sufrió una caída de una altura considerable contra el pavimento del estadio.

En el Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida, centro médico al cual fue llevada de urgencia la víctima, los intentos de reanimación resultaron infructuosos por la gravedad de sus heridas y solo se certificó su deceso.

La tragedia ocurre poco después de la inspección hecha por el delegado presidencial de Chile, Gonzalo Durán, para autorizar un aumento en el aforo de espectadores en el estadio de Macul. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ni del club local.

¿Qué pasó con el clásico Colo Colo vs U. de Chile?

Pese a que la muerte del hincha colocolino fue confirmada antes del segundo tiempo, el partido entre ambas escuadras no se suspendió, sino que terminó de disputarse con normalidad.

El resultado final de este encuentro, correspondiente a la jornada 22 de la Liga de Primera Itaú 2025, fue victoria por 1-0 para el Cacique gracias al gol de Vicente Pizarro, a los 81'. En la 'U', el defensa Franco Calderón fue expulsado a los 31' del primer tiempo.