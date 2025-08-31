HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Deportes

Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna en Estadio Monumental previo a clásico contra la U. de Chile

Medios chilenos reportaron la lamentable muerte de un fanático del Cacique, ocurrida pocos minutos antes del partido por la liga chilena.

El hincha fallecido en el clásico chileno habría tratado de saltar de una tribuna a otra. Foto: Agencia Uno
El hincha fallecido en el clásico chileno habría tratado de saltar de una tribuna a otra. Foto: Agencia Uno

El superclásico del fútbol chileno se tiñó de tragedia por la muerte de un hincha de Colo Colo poco antes del inicio del partido ante la U. de Chile. Según reportaron medios del país sureño, un aficionado del equipo albo cayó desde el techo de una tribuna del Estadio Monumental, tras lo cual fue trasladado a un hospital cercano, donde perdió la vida.

De acuerdo con Radio Agricultura, el hombre habría intentado cruzar desde el sector Galvarino (sur) hacia la zona de Cordillera (oriente). Producto de su temerario accionar, sufrió una caída de una altura considerable contra el pavimento del estadio.

PUEDES VER: Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza a ser goleador y candidato a campeón

lr.pe

En el Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida, centro médico al cual fue llevada de urgencia la víctima, los intentos de reanimación resultaron infructuosos por la gravedad de sus heridas y solo se certificó su deceso.

La tragedia ocurre poco después de la inspección hecha por el delegado presidencial de Chile, Gonzalo Durán, para autorizar un aumento en el aforo de espectadores en el estadio de Macul. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ni del club local.

¿Qué pasó con el clásico Colo Colo vs U. de Chile?

Pese a que la muerte del hincha colocolino fue confirmada antes del segundo tiempo, el partido entre ambas escuadras no se suspendió, sino que terminó de disputarse con normalidad.

El resultado final de este encuentro, correspondiente a la jornada 22 de la Liga de Primera Itaú 2025, fue victoria por 1-0 para el Cacique gracias al gol de Vicente Pizarro, a los 81'. En la 'U', el defensa Franco Calderón fue expulsado a los 31' del primer tiempo.

Notas relacionadas
Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

LEER MÁS
U. de Chile derrotó 2-1 a Colo Colo por el superclásico de la Liga Chilena 2025

U. de Chile derrotó 2-1 a Colo Colo por el superclásico de la Liga Chilena 2025

LEER MÁS
Arturo Vidal protagoniza otro episodio de furia y despotrica contra árbitro tras expulsión: "Que dirija en segunda"

Arturo Vidal protagoniza otro episodio de furia y despotrica contra árbitro tras expulsión: "Que dirija en segunda"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores y órdenes de llegada de 5 carreras válidas por la R33 vía INH EN VIVO

[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores y órdenes de llegada de 5 carreras válidas por la R33 vía INH EN VIVO

LEER MÁS
¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

LEER MÁS
Datos última hora 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la reunión 33, resultados y pronósticos

Datos última hora 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la reunión 33, resultados y pronósticos

LEER MÁS
Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

LEER MÁS
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: transmisión en directo del partido por LaLiga de España

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: transmisión en directo del partido por LaLiga de España

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Deportes

Liverpool FC vs. Arsenal FC: desde el Anfield Road HOY EN VIVO por la tercera fecha de la Premier League

¿En qué canal ver Colo Colo vs U. de Chile por el superclásico de la liga chilena?

Alajuelense venció 1-0 a Saprissa y se quedó con el clásico nacional de Costa Rica

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota