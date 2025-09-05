Confirman canales de TV para partidos de ida y vuelta de Alianza Lima ante U. de Chile por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Tras descalificar a Independiente, Conmebol confirmó que U. de Chile será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Conoce AQUÍ el horario y los canales de TV que transmitirán los encuentros.
El último jueves 5 de septiembre, Conmebol emitió su fallo final tras los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mediante una resolución oficial, el organismo decidió descalificar a Independiente y darle el pase a directo a U. de Chile a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Alianza Lima, que dejó en el camino a U. Católica de Ecuador.
El primer partido entre Alianza Lima vs U. de Chile será en Matute y el partido de vuelta se disputará en Chile. Cabe precisar que los Azules jugarán sin público tras ser sancionados por Conmebol y la localía la ejercerán en Coquimbo.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por la ida y en qué canal ver?
El primer cotejo por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) y será transmitido por la señal de ESPN, en todo Sudamérica. El escenario de este duelo será el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por la vuelta y en qué canal ver?
El segundo partido de la llave está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora local) y 9.30 p. m. (hora chilena) y, a diferencia de la ida, se podrá ver por la señal de DSports, en todo Sudamérica. El estadio que albergará este compromiso aún está por confirmar.