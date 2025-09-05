Gerardo Pelusso fue el entrenador de la U. de Chile en la Copa Libertadores 2010. Foto: composición LR/AFP

Gerardo Pelusso fue el entrenador de la U. de Chile en la Copa Libertadores 2010. Foto: composición LR/AFP

Alianza Lima y la Universidad de Chile jugarán en las próximas semanas un duelo con sabor a revancha. Luego de que la Conmebol decidiera que el conjunto sureño sea el rival de los blanquiazules en cuartos de final de la Copa Sudamericana, desde diversos sectores recordaron el polémico episodio que se registró en el último enfrentamiento oficial que protagonizaron ambas escuadras.

La prensa chilena no fue ajena al suceso que tuvo lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. El medio 'ADN' revivió la agónica eliminación que sufrieron los victorianos y el rol que jugó el entrenador Gerardo Pelusso.

El día que la U. de Chile se convirtió en "archienemigo" de Alianza Lima

"El resultado final diría 2-2 entre chilenos y peruanos con un agónico tanto de Felipe Seymour en el minuto 90, lo que les dio la clasificación a la ronda de los ocho mejores", se lee en el inicio del relato.

La jugada que generó la 'rivalidad' entre ambos clubes tuvo lugar a los 90 minutos, cuando el volante Felipe Seymor venció el arco de George Forsyth con un remate de larga distancia. Si bien el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego, la presión que ejerció el técnico del elenco azul, Gerardo Pelusso, quien tuvo un paso por la institución íntima, fue determinante para que el juez diera marcha atrás y se convalidara el tanto.

"Sin embargo, el tanto del formado en la cantera azul había sido anulado en primera instancia por el juez de línea. Tras la presión insostenible de Gerardo Pelusso, DT de los azules, y su ayudante técnico, finalmente el tanto fue validado, lo que generó la indignación de los peruanos", narraron.

Prensa chilena recuerda el Alianza Lima vs U. de Chile del 2010. Foto: ADN

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. de Chile jugarán el jueves 18 de setiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7.30 p. m. (hora peruana). La revancha será una semana después en Santiago.