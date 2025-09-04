El rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana se definirá en las próximas horas. Luego de que Independiente y la U. de Chile presentaran sus descargos ante la audiencia de Conmebol por los actos violentos registrados en el partido de vuelta de los octavos de final, la entidad tendrá que emitir un fallo para saber qué pasará con ambos clubes y cuál será el rival de los blanquiazules en la siguiente ronda.

En medio de este panorama, el periodista Martín Liberman consideró que, más allá de la decisión de la entidad, Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva.

Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente

A raíz de las declaraciones de Néstor Gorosito, quien indicó que el hincha de Alianza Lima se vería perjudicado si se decide clasificar a algunos de los equipos y jugar a puertas cerradas, el popular 'Colorado' consideró que esto forma parte de un castigo que se le aplicaría a U. de Chile o Independiente.

"Gane quien gane, la gente de Alianza Lima no van a poder ir a la cancha (...). Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso gane la U. de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público", señaló en su programa de YouTube.

Por el contrario, para Liberman los victorianos contarían con una ventaja deportiva en la serie de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local (...). No se le quita la posibilidad, el equipo rival tiene una sanción", concluyó.

¿Cuándo se conocerá el rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

De acuerdo a los reportes de la prensa, con el final de la audiencia, se espera que Conmebol defina al rival de Alianza Lima entre el jueves 4 y el viernes 5 de setiembre.