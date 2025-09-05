César Guzmán también puede jugar como lateral, además de su posición habitual como extremo. Foto: composiciónLR/Alianza Lima Los Potrillos/FIFA

César Guzmán también puede jugar como lateral, además de su posición habitual como extremo. Foto: composiciónLR/Alianza Lima Los Potrillos/FIFA

Alianza Lima está viviendo un presente prometedor reflejado en su participación dentro de la Copa Sudamericana y su búsqueda por el Torneo Clausura. Por ello, la Selección Venezolana ha puesto la mira sobre un joven talento que actualmente milita en filas blanquiazules y así poder integrarlo a su convocatoria. Se trata del Sub-18, César Guzmán, un habilidoso extremo que viene de registrar una temporada goleadora en La Victoria, por lo que cuenta con la atención de la Vinotinto de cara a las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

Según informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X (antes Twitter), la selección, actualmente dirigida por el argentino Fernando Batista, ya viene observando como Guzmán desempeña su carrera vistiendo la camiseta íntima.

¿Quién es César Guzmán, el joven de Alianza Lima que interesa en Venezuela?

César Guzmán es uno de los talentos más prometedores de la cantera de Alianza Lima. Nacido en 2008 en Venezuela, el jugador llegó al Perú con su familia a los 9 años y desde entonces ha formado su carrera en tierras incaicas. Actualmente forma parte del equipo Sub-18 victoriano, donde se ha consolidado como titular indiscutible.

Su posición principal es la de extremo, aunque también ha demostrado soltura para desempeñarse como interior o lateral, lo que ha potenciado su valor dentro del equipo. En la última temporada, sus estadísticas ofensivas han sido contundentes, marcando un total de 23 goles y repartiendo 18 asistencias en 36 partidos disputados.

“La nueva joya de Alianza Lima. César Guzmán viene teniendo un gran presente en la Sub-18 íntima y está siendo observado por la selección venezolana (Tiene nacionalidad)”, escribió Gerson Cuba en sus redes sociales.

Información sobre el futuro de César Guzmán. Foto: X/@gersoncuba2603

Alianza Lima prepara su primer contrato profesional para no soltarlo

Consciente del potencial que representa César Guzmán y del interés que ha generado fuera del país, Alianza Lima ya se encuentra en gestiones para ofrecerle su primer contrato profesional. La medida busca blindarlo ante posibles acercamientos del extranjero y asegurar su desarrollo dentro de la institución.

Además, se ha conocido que en la Videna también hay atención sobre el caso. La posibilidad de una convocatoria futura a la selección peruana, previa nacionalización, es una de las cartas que se evalúan para evitar que Guzmán elija representar a Venezuela.

"Se espera pronto que tienda íntima se le haga su primer vínculo contractual para no dejarlo ir y también en la selección peruana para una nacionalización. Gran proyecto a observar", agregó el periodista.