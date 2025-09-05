Alianza Lima ya conoció a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el fallo de la Conmebol sobre Independiente y Universidad de Chile, se determinó que el equipo chileno avanzara a la siguiente fase del certamen. Este desenlace trajo recuerdos a los hinchas blanquiazules, ya que ambos clubes se han enfrentado en tres ocasiones previas, con victorias de los 'Azules', por lo que muchos consideran este cruce como una revancha.

Al respecto, Alan Cantero señaló en conversación con los medios que será un partido emocionante, aunque descartó que se trate de una revancha, resaltando que el equipo mantiene la calma y confía en sostener el rendimiento mostrado para obtener un buen resultado.

Alan Cantero sobre el partido Alianza vs U. de Chile: “Estamos tranquilos”

"Todos sabemos que es un rival difícil, por algo está donde está. Pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, de la manera en que venimos trabajando y hemos obtenido buenos resultados", comentó en un primer momento.

"Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que será un partido complicado. Tenemos la primera oportunidad acá en casa y es donde debemos sacar ventaja para llegar un poco más confiados a Chile. Siempre es importante sumar en casa, te da tranquilidad. No define nada, pero tener una ventaja es clave", agregó el extremo de Alianza.

En otro momento, lamentó que la hinchada no pueda estar presente cuando el equipo visite Chile, recordando que la Conmebol sancionó al club con siete partidos sin público. "Es una lástima porque la gente nos acompaña en todas las canchas y es muy importante para nosotros, pero sabemos que igualmente contamos con su apoyo", concluyó.

Datos de Alan Cantero en la temporada

El extremo argentino de 27 años viene mostrando regularidad en Alianza Lima durante la temporada 2025. En la Copa Sudamericana disputó 3 partidos y anotó 2 goles, con un promedio de un tanto cada 37 minutos. En la Liga 1 Apertura sumó 10 encuentros, en los que registró 1 gol y 2 asistencias en 611 minutos jugados. Mientras que en la Liga 1 Clausura ha participado en 3 compromisos, marcando un gol en 132 minutos. En total, entre Sudamericana y Liga 1, acumula 16 partidos oficiales, 4 tantos y 3 asistencias, destacando por su efectividad en los minutos que ha tenido en cancha.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre el conjunto peruano y chileno se disputará el jueves 18 de setiembre, mientras que la vuelta tendrá lugar el jueves 25 del mismo mes. Ambos encuentros están programados para iniciar a las 7.30 p. m. (hora peruana).