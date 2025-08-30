Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el superclásico del fútbol chileno?

U. de Chile derrotó 2-1 a Colo Colo en el último clásico jugado el pasado 12 de julio de este año. Foto: difusión

U. de Chile derrotó 2-1 a Colo Colo en el último clásico jugado el pasado 12 de julio de este año. Foto: difusión

¿Dónde ver Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga de Primera? El cotejo se disputará este domingo 31 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental David Arellano y será transmitido por la señal de TNT Sports Premium. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs U. de Chile?

En Perú, el Colo Colo vs U. de Chile por el Campeonato Chileno se disputará a partir de las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Colo Colo vs U. de Chile?

En tereitorio chileno, la transmisión del Colo Colo vs U. de Chile estará a cargo de la señal de TNT Sports Premium, canal que te lleva todos los partidos del Campeonato Nacional.

Colo Colo vs U. de Chile: alineciones posibles

U. de Chile: Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazabal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazabal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi. Colo Colo: Fernando De Paul, Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Vicente Pizarro, Francisco Marchant, Claudio Aquino, Esteban Pavez, Lucas Cepeda y Javier Correa.

Últimos partidos entre Colo Colo vs U. de Chile

El historial reciente entre ambos equipos ha sido bastante igualado con una victoria para cada uno y tres empates.

U. de Chile 2-1 Colo Colo | 2025-07-12

2-1 Colo Colo | 2025-07-12 U. de Chile 0-0 Colo Colo | 2024-08-10

Colo Colo 0-1 U. de Chile | 2024-03-10

| 2024-03-10 U. de Chile 1-1 Colo Colo | 2023-09-02

Colo Colo 0-0 U. de Chile | 2023-03-12.

¿Cómo ver Colo Colo vs U. de Chile ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Colo Colo vs U. de Chile ONLINE, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.