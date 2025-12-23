HOYSuscripcion LR Focus

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
Universitario en el mercado de fichajes: las últimas noticias del tricampeón de la Liga 1

Con Javier Rabanal ya instalado en el banquillo de Universitario, el club ya se prepara para la llegada de refuerzos, así como para la salida de algunos jugadores.

Universitario de Deportes se prepara para la próxima temporada de la Liga 1 y buscará renovar su plantilla con la que salió tricampeón, con el objetivo de lograr el tetracampeonato y realizar una gran campaña en la Copa Libertadores. Con la llegada de Javier Rabanal, quien ya dio sus primeras palabras como entrenador de la ‘U’, la hinchada se ilusiona, ya que muchos han expresado comentarios positivos sobre el ex Independiente del Valle.

De momento, Universitario ha informado que Matías Di Benedetto se quedará hasta 2027; sin embargo, aún faltan jugadores como Williams Riveros y Horacio Calcaterra, cuya renovación se espera que se confirme mediante fuentes oficiales del club.

Fichajes de Universitario para el 2026

En Universitario aún no se ha oficializado ninguna contratación, aunque Rabanal adelantó que desde hace varios días viene trabajando en la incorporación de refuerzos. Por ahora, los más cercanos son el ecuatoriano Emerson Pata y el argentino Caín Fara, mientras que el delantero Michael Hoyos descartó arribar al Perú.

¿Qué jugadores han renovado con Universitario?

De momento, solo se ha oficializado la renovación del defensor argentino, y se espera que en los próximos días se conozca la situación de jugadores como Horacio Calcaterra y Williams Riveros. En paralelo, según información del periodista Gustavo Peralta, a Alex Valera y José Rivera se les habría ofrecido una mejora en sus contratos para extenderlos, pese a que ambos aún tienen vínculo vigente.

¿Qué jugadores no estarán la siguiente temporada en Universitario?

De momento, siguen siendo cuatro los jugadores que no estarán la próxima temporada en la ‘U’. No obstante, hace unas horas se anunció que Gustavo Dulanto se irá a préstamo a Sport Boys para la temporada 2026 de la Liga 1. No obstante, también existen dudas sobre el futuro de Rodrigo Ureña, que estaría próximo de irse a Millonarios.

  • Jairo Vélez
  • Diego Churín
  • Gabriel Costa
  • Sebastián Britos
  • Rodrigo Ureña (por confirmar)
  • Gustavo Dulanto (préstamo a Sport Boys)

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

De acuerdo con lo confirmado por el administrador Franco Velazco, el encuentro de presentación de la ‘U’ se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon, y el club invitado será la Universidad de Chile.

