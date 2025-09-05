HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Navarro anuncia que Alianza Lima apelará sanciones y espera pronta respuesta: "Así como resolvieron rápido para la U"

El director deportivo de Alianza Lima destacó que las decisiones tomadas son injustificadas y perjudiciales para el desarrollo de la Liga 1.

Franco Navarro anunció que apelara decisión de la Comisión Disciplinaria. Foto: difusión
Franco Navarro anunció que apelara decisión de la Comisión Disciplinaria. Foto: difusión

El viernes 5 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó las sanciones contra Alianza Lima y Universitario tras los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental al final del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Entre los castigados se encuentra Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima.

Tras esto, en conversación con 'L1 Max', Franco Navarro, director deportivo del club blanquiazul, criticó la medida y la rechazó. Además, adelantó que el club, a primera hora, tomará las acciones correspondientes.

PUEDES VER: Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia

lr.pe

Franco Navarro anuncia que apelaran la sanción

"Lo primero que hicimos al recibir la noticia de estas suspensiones fue reunirnos con todas las gerencias y el área legal, ya que rechazamos las decisiones de la Comisión de Disciplina, las cuales consideramos injustificadas y desproporcionadas, en perjuicio del club y con un impacto severo en el desarrollo de la Liga 1. La institución siempre defenderá a cada uno de sus integrantes", explicó en un primer momento.

"A primera hora, el club presentará la apelación ante la Comisión de Apelaciones y esperamos que, así como resolvieron con rapidez en el caso de la ‘U’, ocurra lo mismo con nosotros", agregó.

PUEDES VER: Franco Navarro se jactó de la jerarquía de Alianza Lima para ganar pese a lesión de Paolo Guerrero: "Es una muestra más"

lr.pe

¿A quién más castigo la Comisión de Disciplina?

Cabe recordar que, de acuerdo con la información del periodista Kevin Pacheco, Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña recibieron una sanción de 6 fechas por reincidencia. Además, el defensor Renzo Garcés fue castigado con 4 jornadas y su compañero en la zaga, Carlos Zambrano, con 2 partidos.

