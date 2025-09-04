Alianza Lima y la U. de Chile se volverán a enfrentar luego de 15 años. Foto: composición de LR/Alianza Lima/U. de Chile

Alianza Lima y la U. de Chile se volverán a enfrentar luego de 15 años. Foto: composición de LR/Alianza Lima/U. de Chile

La CONMEBOL confirmó la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Sudamericana tras los incidentes ocurridos en el duelo de vuelta ante Independiente en Avellaneda. El cuadro chileno enfrentará a Alianza Lima.

El organismo analizó los descargos de ambos clubes. La U alegó que, al ser visitante, no debía cargar con la misma responsabilidad que el local, mientras que Independiente acusó a la hinchada rival de provocar los disturbios que derivaron en la suspensión del partido. Finalmente, se validó el 1-1 que se jugaba en el minuto cuatro del segundo tiempo, resultado que, sumado al 1-0 de la ida, le dio el pase a los chilenos.

Sanciones impuestas por Conmebol a Independiente

Tras esta decisión, la entidad decidió poner una dura sanción para el equipo argentino.

1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE , por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones:

, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones: 1.1. DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones. 1.2. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima contra U. de Chile?

Los blanquiazules se enfrentarán a U. de Chile este jueves 18 de setiembre por la Copa Sudamericana. Los íntimos empezaron los cuartos de final como locales.