Sujetos no identificados queman y pintan las paredes del Estadio Matute de Alianza Lima: “Mira tu basura”
En la madrugada del jueves 4 de septiembre, sujetos no identificados pintaron y rociaron gasolina para prender fuego a las paredes exteriores del estadio de Matute de Alianza Lima.
En la madrugada del jueves 4 de septiembre, sujetos no identificados descendieron de cinco vehículos para pintar y quemar las paredes exteriores del estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, más conocido como 'Matute'. Con aerosol amarillo, dañaron murales que incluían el rostro del Señor de los Milagros y, en otro momento, se les vio rociar gasolina para luego encender el predio.
“¡Mira tu basura!”, se escucha decir a uno de los vándalos que registró el incidente con la cámara de su celular, mientras de fondo se oían vidrios rompiéndose. Tras lo ocurrido, un vecino de la zona grabó un video en el que pedía que “bajen” a verificar qué es lo que había sucedido.
Sujetos que vandalizaron 'Matute' pertenecerían a la Trinchera Norte
En un video difundido en redes sociales, se escucha a uno de los sujetos afirmar que pertenecen a la Trinchera Norte, barra ligada al club Universitario de Deportes. Hasta el momento, el club Alianza Lima no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto en sus cuentas oficiales. Tras lo ocurrido, personal de limpieza del mismo estadio e hinchas de Alianza Lima comenzaron a reformar las paredes vandalizadas.