Renato ‘Tato’ Luna rompió su silencio sobre uno de los momentos más comentados de su vida personal. En una entrevista con Giancarlo el ‘Flaco’ Granda, el periodista deportivo reveló cómo vivió la difusión del ampay emitido por 'Amor y fuego', donde se confirmaba la relación entre su expareja, la influencer y cocinera María José Vigil —conocida como Majo con Sabor— y el exchico reality Gino Assereto.

Durante la conversación, Luna confesó que se encontraba muy ilusionado al inicio de su relación con Majo, antes de que surgieran denuncias en su contra por presunta infidelidad y manipulación emocional. El vínculo entre ambos terminó en diciembre de 2023, cuando la cocinera anunció públicamente su soltería a través de un comunicado en redes sociales.

'Tato' Luna admite que se molestó con el 'Flaco' Granda por no advertirle del ampay

Durante su participación en el pódcast 'Agranda TV', Renato ‘Tato’ Luna fue expuesto por su amigo Giancarlo el ‘Flaco’ Granda sobre sus sentimientos tras la difusión del ampay de su expareja Majo con Gino Assereto. Las imágenes mostraban a la influencer besándose con el exchico reality, y después Granda aparecía saludándolos. Este detalle, lejos de pasar desapercibido, generó incomodidad en Luna, quien expresó sentirse dolido no solo por el contenido del ampay, sino también por la manera en que se enteró.

'Tato' explicó que esperaba un gesto de parte de su amigo al saber que algo así saldría públicamente. “No esperaba que fuera como fue, como se vio en las imágenes”, confesó. Ambos contaron que tuvieron una conversación fuerte tras el incidente, lo que terminó siendo su única discusión desde que trabajan juntos. Afortunadamente, el vínculo entre ellos no se rompió. “Lo hablamos fuerte, son conversaciones que tienen que tener para afianzar, nos hicimos más amigos”, reconoció Luna.

Por su parte, el ‘Flaco’ Granda aclaró que se enteró de todo al mismo tiempo que el público. Reveló que le escribieron para preguntarle si la chica del video era Majo y que al principio no la reconoció. “Era ya como las 3 de la mañana y yo estaba saliendo. Cuando salgo me los encuentro a ellos, a ella, porque al chico no lo conozco… Nunca me di cuenta de la situación porque nunca estuvimos”, explicó, dejando claro que solo los cruzó brevemente y no presenció el momento del beso.

Ampay de Majo y Gino. Foto: difusión

Sin embargo, el conductor de 'Desvelados' insistió en que no le molestó el hecho en sí, sino la forma en la que se enteró y los comentarios que vinieron después. “Mi problema era que tú tenías la información de primera mano y yo me entero a través de un video”, le dijo a Granda. Incluso recordó que personas cercanas le cuestionaron: “‘Oye, el Flaco qué cag***’. Incluso gente cercana: ‘¿Tú al Flaco lo ves todos los días, no era tu amigo?’”. Esta situación generó cierta incomodidad entre ambos, pero finalmente fue superada.