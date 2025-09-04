Piero Quispe no convenció en Pumas y tampoco se consolidó en la Liga MX. Por este motivo, el volante peruano dejará el club 'azteca' y seguirá su carrera en Sydney FC de Australia. Este traspaso generó polémica, ya que no es un torneo competitivo e incluso tiene menos nivel que la MLS. Sin embargo, un experimentado periodista australiano sorprendió al revelar el crecimiento profesional que tuvo el deporte en los últimos años y lo que realmente le espera al centrocampista.

No es un secreto que la poca cobertura del deporte australiano despiste a más de uno. Sin embargo, desde Oceanía, el comunicador Daniel Campos aclaró el panorama luego de confirmar el fichaje de Piero Quispe a Sydney FC, el club más grande de la isla.

¿Qué dijo el periodista australiano sobre el fichaje de Piero Quispe a Sydney FC?

El volante creativo no la tendrá tan fácil como parece. El físico, muy marcado en el fútbol de Oceanía, puede costarle y también la presión de la hinchada. "Va a ser interesante, Quispe llega esta semana con un título en Universitario, 12 partidos en selección peruana. Sin embargo, el hincha de Australia es exigente, ellos quieren a un Alessandro Del Piero, un Douglas Costa. Es un país A1 y son exigentes en el deporte, ya que se lo toman muy en serio", enfatizó el comentarista Daniel Campos.

A pesar de la sorpresiva exigencia, desde la primera fecha, el periodista aseguró que Piero Quispe puede romperla. "Tiene todo para que le vaya bien, es rápido. Será un jugador de etiqueta y a él se le sumarán 5 refuerzos más. Es cuestión de actitud, si él llega con una mentalidad que va a ir como turista, no le va a resultar. Si va para solo cobrar, no jugará. Se habla de la plata y en Australia se paga bien, aunque no como Europa. Si viene como turista no la va a pasar bien porque en Australia se juega, no es como los 80's o 90's. Ahora tienen una cultura deportiva", sentenció el periodista deportivo australiano.

Liga de Australia elogia a Quispe tras llegar a Sydney FC

"Sydney FC ha conseguido un nuevo maestro del mediocampo sudamericano. El internacional peruano Piero Quispe se une a la Isuzu UTE A-League cedido por el equipo mexicano Pumas UNAM, aportando experiencia en la Copa América y en las eliminatorias de la Copa del Mundo", escribieron en su cuenta de X.

Asimismo, recordaron su etapa en la 'U', dado que se coronó campeón en el 2023. "Quispe, vestirá la camiseta número siete, ganó la Liga 1 2023 con Universitario y fue nombrado jugador peruano del año e incluso estuvo en el equipo de la temporada", mencionaron.