HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Deportes

Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: "No es la gran maravilla"

La selección peruana enfrenta un futuro incierto tras una campaña decepcionante en las Eliminatorias 2025, marcada por la salida de Ricardo Gareca. Desde entonces, el equipo ha carecido de dirección.

Diego Rebagliati reveló una supuesta conversación acerca de Ricardo Gareca. Foto: composición LR/ Captura de X/ difusión
Diego Rebagliati reveló una supuesta conversación acerca de Ricardo Gareca. Foto: composición LR/ Captura de X/ difusión

Debido a la terrible campaña que realizó la selección peruana en las Eliminatorias 2025, mucho se ha hablado sobre el futuro de la Bicolor en los próximos procesos. Esta situación se originó desde la salida de Ricardo Gareca, ya que desde entonces Perú ha mostrado un evidente desequilibrio en su juego y no ha encontrado un rumbo fijo, lo que quedó reflejado en estas clasificatorias, en las que se atravesaron tres procesos distintos.

En ese contexto, Diego Rebagliati reveló una posible conversación dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Durante la transmisión del programa 'Al Ángulo', mencionó que en dicho diálogo se habría señalado que Gareca era demasiado caro y que “no era la gran maravilla”.

PUEDES VER: Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

lr.pe

Diego Rebagliati revela supuesta conversación dentro de la FPF

Durante la transmisión del programa, recalcó que en la FPF pensaron que contratando a un técnico más económico se lograría la clasificación, sobre todo considerando que había siete cupos para la próxima Copa del Mundo.

"Hay un diálogo que no sé si es real, pero me lo han mencionado, como que en la FPF dijeron: ‘Gareca es caro, total que si venimos de quedar quintos dos veces y Gareca no es la gran maravilla. Traemos a otro y vamos a quedar dentro de los siete primeros, un poco más barato’. Pero terminamos novenos, cómodos", comentó Rebagliati.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

lr.pe

¿Por qué Ricardo Gareca no renovó con la selección peruana?

En su momento, el 'Tigre' explicó que su salida estaba ligada a que no le gustaron las formas en las que la FPF mantuvo las negociaciones ni como se manejó.

"Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces no me gustaron las formas y directamente di por terminadas las negociaciones", explicó en su momento.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

Diego Rebagliati sobre ausencia de Paolo Guerrero en eliminatorias: "No estamos para extrañar a nadie"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rinde ante jugador de Alianza Lima y espera verlo en el Perú vs Uruguay: "La aparición más importante en los últimos años"

Diego Rebagliati se rinde ante jugador de Alianza Lima y espera verlo en el Perú vs Uruguay: "La aparición más importante en los últimos años"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Periodista chileno afirma que Alianza Lima recibirá apoyo masivo de Colo Colo ante la U. de Chile: "La mitad del país va a estar a favor"

Periodista chileno afirma que Alianza Lima recibirá apoyo masivo de Colo Colo ante la U. de Chile: "La mitad del país va a estar a favor"

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota