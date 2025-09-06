Debido a la terrible campaña que realizó la selección peruana en las Eliminatorias 2025, mucho se ha hablado sobre el futuro de la Bicolor en los próximos procesos. Esta situación se originó desde la salida de Ricardo Gareca, ya que desde entonces Perú ha mostrado un evidente desequilibrio en su juego y no ha encontrado un rumbo fijo, lo que quedó reflejado en estas clasificatorias, en las que se atravesaron tres procesos distintos.

En ese contexto, Diego Rebagliati reveló una posible conversación dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Durante la transmisión del programa 'Al Ángulo', mencionó que en dicho diálogo se habría señalado que Gareca era demasiado caro y que “no era la gran maravilla”.

Diego Rebagliati revela supuesta conversación dentro de la FPF

Durante la transmisión del programa, recalcó que en la FPF pensaron que contratando a un técnico más económico se lograría la clasificación, sobre todo considerando que había siete cupos para la próxima Copa del Mundo.

"Hay un diálogo que no sé si es real, pero me lo han mencionado, como que en la FPF dijeron: ‘Gareca es caro, total que si venimos de quedar quintos dos veces y Gareca no es la gran maravilla. Traemos a otro y vamos a quedar dentro de los siete primeros, un poco más barato’. Pero terminamos novenos, cómodos", comentó Rebagliati.

¿Por qué Ricardo Gareca no renovó con la selección peruana?

En su momento, el 'Tigre' explicó que su salida estaba ligada a que no le gustaron las formas en las que la FPF mantuvo las negociaciones ni como se manejó.

"Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces no me gustaron las formas y directamente di por terminadas las negociaciones", explicó en su momento.