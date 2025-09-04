La selección peruana se jugará su última oportunidad de clasificar al Mundial 2026 en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en condición de visita frente a Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo. En ese contexto, debido a la urgencia que tiene la 'blanquirroja' de ganar el partido como sea, el periodista deportivo Giancarlo Granda ha revelado el motivo por el cual Óscar Ibáñez no convocó a Christian Cueva, uno de los grandes ausentes en la lista del estratega argentino.

¿Cuál es la razón por la que Óscar Ibáñez no convocó a Christian Cueva?

En un programa deportivo transmitido por Radio Nacional, Giancarlo Granda reveló el fuerte conflicto que se generó en 2024 entre Óscar Ibáñez y Christian Cueva, cuando el técnico argentino dirigía a Cienciano y se produjo el arribo del ‘Aladino’ al club cusqueño: ''Ibañez no lo convoca porque tiene un lío con Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se lleva bien'', dijo en el citado medio.

A pesar del corto tiempo que coincidieron en el 'Papá' y de los problemas internos que tuvieron, Óscar Ibáñez terminó dejando Cienciano por motivos desconocidos. En esa etapa, el equipo cusqueño contrató a Cristian Díaz como reemplazo del exportero, mientras que el 'Aladino' era objeto de críticas por su bajo nivel futbolístico. No obstante, logró recuperar de a pocos su mejor forma con la llegada de Carlos Desio, afianzándose en el equipo titular para posteriormente ser transferido al Emelec de Ecuador, club donde juega actualmente.

La importancia de Christian Cueva en la selección peruana

Asimismo, el periodista deportivo destacó la importancia del volante peruano en el esquema de la 'blanquirroja', al considerar que su aporte es muy significativo sin importar el momento futbolístico que atraviese: ''Para mí Cueva tiene que estar siempre en la selección con o sin equipo. En el lugar de Cueva han jugado 15 pero ninguno puede reemplazarlo'', declaró.

Para reforzar la idea, Granda explicó que en algunas ocasiones se deben hacer excepciones debido a la gran capacidad que posee un jugador, con el propósito de ayudar al equipo en situaciones específicas. Como ejemplo, citó a otro referente del fútbol peruano: “¿A la selección siempre tienen que ir los mejores? Eso es mentira. A la selección no siempre van los mejores; hay jugadores con los que tienes que hacer excepciones. El 'Chorri' Palacios, a veces, cuando no jugaba o no era titular, en la selección tenía que estar siempre”, reflexionó.