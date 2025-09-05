HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Yoshimar Yotún y su lamento por Paolo Guerrero ante inminente retiro de la selección peruana: "Hubiera sido hermoso..."

El entrenador Óscar Ibáñez no encontró soluciones y el equipo no registró disparos al arco, dejando en la incertidumbre el futuro de su ataque tras la inminente salida de Paolo Guerrero.

Yoshimar Yotún se puso emotivo por Poalo Guerrero. Foto: Lr/Movistar.
Yoshimar Yotún se puso emotivo por Poalo Guerrero. Foto: Lr/Movistar.

La selección peruana de fútbol cayó goleado 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2025 en el Centenario. El equipo nacional mostró su peor versión con un Óscar Ibáñez, en la zona técnica, que no encontró soluciones para revertir el resultado. Ningún disparo al arco, problemas defensivos y la poca creatividad en el centro terminó arruinando a la oncena titular. Sin duda, el nocaut definitivo que nos dejó sin Mundial.

La falta de gol es alarmante y todos se preguntan si la selección peruana encontrará al sucesor de Paolo Guerrero, ya que se encuentra en la recta final de su carrera. Justamente, Yoshimar Yotún lamentó la lesión de 'PG9' en sus últimas Eliminatorias con la selección peruana.

PUEDES VER: Pedro García recuerda desolador dato de Perú tras caer goleado ante Uruguay por Eliminatorias: "Nunca había pasado"

lr.pe

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre Paolo Guerrero previo al último partido de las Eliminatorias 2026?

Al ser interrogado sobre la posible despedida de jugadores emblemáticos, el mediocampista se puso emotivo y contestó con determinación: “¿Paolo anunció su retiro? Sí, creo que mencionó que lo hará en estas dos últimas fechas. Desafortunadamente, sufrió una lesión y hubiera sido hermoso verlo despedirse en un estadio Nacional repleto. Debemos continuar esforzándonos, esa es la única forma de avanzar”.

PUEDES VER: Selección peruana ya tiene su primera baja ante Paraguay tras caer goleado ante Uruguay: es uno de los titulares de Ibáñez

lr.pe

Yoshimar Yotún analizó la derrota de Perú ante Uruguay

"Un momento difícil. Jugaron chicos que van a estar muchos años en la selección. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha. A los debutantes y jóvenes los vi bien, porque es un momento complicado, no es un momento fácil para los que quizá no tienen tanto recorrido. Hoy hicieron un gran partido, así que felicitarlos", declaró en zona mixta el volante de Sporting Cristal.

