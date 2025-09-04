La selección peruana se juega hoy uno de los partidos más importantes en lo que resta de las Eliminatorias, ante un Uruguay que marcha en el cuarto puesto de la tabla y buscar sellar su clasificación en Montevideo.

El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas en el Estadio Centenario y será decisivo para el equipo de Óscar Ibáñez, que está obligado a sumar tres puntos para mantener viva la ilusión de llegar al repechaje del Mundial 2026.

Guerrero pide aliento total

Paolo Guerrero fue abordado por la prensa en las últimas horas para ser consultado sobre el duelo ante los charrúas. El “depredador”, ausente en la última convocatoria por lesión, recalcó que confía en que el equipo podrá conseguir un buen resultado y pidió apoyo a la hinchada.

“Hay que apoyar a la selección a muerte. Van a dejarlo todo. Estoy convencido de que van a hacer un gran partido. Dios quiera que se puedan sacar tres puntos y que todo el Perú haga fuerzas. Hay que entregarles a los muchachos apoyo y ser positivos”, aseguró el delantero.

Apoya desde afuera

El capitán de la selección, que ha sido pieza clave en los partidos importantes por su jerarquía, comentó que, a pesar de no estar presente en la cancha, el plantel va a dejarlo todo. En esa misma línea, se refirió a los comentarios negativos hacia el equipo, por lo que hizo el llamado de alentar por el país.

"Si uno no está, creo que los compañeros que están ahí harán lo mejor. Van a dejar la vida en el campo. Un pedido a toda la gente de Perú: hagamos fuerza. Hay mucha gente negativa, por lo que escucho, pero hay que ser nacionalista y querer a nuestro país", expresó.

Recuerda su gol en el Centenario

Durante su declaración, uno de los periodistas le recordó a Paolo Guerrero el gol que marcó en el 2012 en el Estadio Centenario, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Brasil 2014, cuando el ‘9’ aprovechó un saque de banda de Luis Advíncula y definió de derecha.

“Es lindo. Ojalá que podamos cantar goles mañana. Pero más que nada hay que hacer fuerza a los muchachos que están allá muy enfocados”, añadió.

¿A qué hora juegan Perú ante Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú y Uruguay por la penúltima jornada está programado para jugarse desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).