HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

A pesar de no poder jugar por lesión, el “depredador” reafirmó su confianza en el equipo de Óscar Ibáñez, que buscará sumar puntos en Montevideo para mantener viva la ilusión del repechaje.

Paolo Guerrero se pronuncia previo al duelo ante Uruguay. Foto: Composición LR
Paolo Guerrero se pronuncia previo al duelo ante Uruguay. Foto: Composición LR

La selección peruana se juega hoy uno de los partidos más importantes en lo que resta de las Eliminatorias, ante un Uruguay que marcha en el cuarto puesto de la tabla y buscar sellar su clasificación en Montevideo.

El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas en el Estadio Centenario y será decisivo para el equipo de Óscar Ibáñez, que está obligado a sumar tres puntos para mantener viva la ilusión de llegar al repechaje del Mundial 2026.

PUEDES VER Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

lr.pe

Guerrero pide aliento total

Paolo Guerrero fue abordado por la prensa en las últimas horas para ser consultado sobre el duelo ante los charrúas. El “depredador”, ausente en la última convocatoria por lesión, recalcó que confía en que el equipo podrá conseguir un buen resultado y pidió apoyo a la hinchada.

“Hay que apoyar a la selección a muerte. Van a dejarlo todo. Estoy convencido de que van a hacer un gran partido. Dios quiera que se puedan sacar tres puntos y que todo el Perú haga fuerzas. Hay que entregarles a los muchachos apoyo y ser positivos”, aseguró el delantero.

PUEDES VER Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

lr.pe

Apoya desde afuera

El capitán de la selección, que ha sido pieza clave en los partidos importantes por su jerarquía, comentó que, a pesar de no estar presente en la cancha, el plantel va a dejarlo todo. En esa misma línea, se refirió a los comentarios negativos hacia el equipo, por lo que hizo el llamado de alentar por el país.

"Si uno no está, creo que los compañeros que están ahí harán lo mejor. Van a dejar la vida en el campo. Un pedido a toda la gente de Perú: hagamos fuerza. Hay mucha gente negativa, por lo que escucho, pero hay que ser nacionalista y querer a nuestro país", expresó.

Recuerda su gol en el Centenario

Durante su declaración, uno de los periodistas le recordó a Paolo Guerrero el gol que marcó en el 2012 en el Estadio Centenario, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Brasil 2014, cuando el ‘9’ aprovechó un saque de banda de Luis Advíncula y definió de derecha.

PUEDES VER Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

lr.pe

“Es lindo. Ojalá que podamos cantar goles mañana. Pero más que nada hay que hacer fuerza a los muchachos que están allá muy enfocados”, añadió.

¿A qué hora juegan Perú ante Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú y Uruguay por la penúltima jornada está programado para jugarse desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

Notas relacionadas
Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

LEER MÁS
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS
Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

LEER MÁS
Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

LEER MÁS
Canal confirmado de Paraguay ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Paraguay ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado de Colombia contra Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Colombia contra Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

LEER MÁS
Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

LEER MÁS
'Cuto' Guadalupe deja fulminante respuesta a Paolo Guerrero tras picante saludo a Universitario: "A veces a mi sobrino le patina un poco"

'Cuto' Guadalupe deja fulminante respuesta a Paolo Guerrero tras picante saludo a Universitario: "A veces a mi sobrino le patina un poco"

LEER MÁS
Perú va por el triunfo ante Uruguay en el estadio Centenario y espera una ‘manito’ de Argentina y Colombia.

Perú va por el triunfo ante Uruguay en el estadio Centenario y espera una ‘manito’ de Argentina y Colombia.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Deportes

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota