Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia
El organismo de la FPF sancionó al técnico de Alianza Lima y el volante de Universitario tras el empate sin goles del clásico. Además, Renzo Garcés también fue uno de los castigados.
Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña ya han recibido sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria en el pasado. Foto: composición de LR/Carlos Felix
La Comisión Disciplinaria de la FPF reveló los castigos tras el empate sin goles del clásico. Según informó el periodista Kevin Pacheco, Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña fueron sancionados con 6 fechas por reincidencia. Asimismo, Renzo Garcés recibió 4 fechas de suspensión.
Sanciones tras el clásico. Foto: X/Kevin Pacheco.
Noticia en desarrollo...