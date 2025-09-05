HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia

El organismo de la FPF sancionó al técnico de Alianza Lima y el volante de Universitario tras el empate sin goles del clásico. Además, Renzo Garcés también fue uno de los castigados.

Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña ya han recibido sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria en el pasado. Foto: composición de LR/Carlos Felix
La Comisión Disciplinaria de la FPF reveló los castigos tras el empate sin goles del clásico. Según informó el periodista Kevin Pacheco, Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña fueron sancionados con 6 fechas por reincidencia. Asimismo, Renzo Garcés recibió 4 fechas de suspensión.

Sanciones tras el clásico. Foto: X/Kevin Pacheco.

Noticia en desarrollo...

