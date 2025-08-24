HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

¡Llegó el gran día! Universitario recibe en el Estadio Monumental a Alianza Lima en una nueva edición del clásico peruano. Los compadres se ven las caras en busca de tres puntos para escalar en el Torneo Clausura 2025.

Universitario y Alianza Lima juegan desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza
Universitario y Alianza Lima juegan desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Universitario vs Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 24 de abril por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido entre cremas y blanquiazules, quienes protagonizarán un nuevo clásico peruano, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERÚ. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

04:10
24/8/2025

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

En el Perú, el compromiso entre Universitario contra Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 iniciará a las 5.30 p. m.

La 'U' llega a este partido como invicto en el campeonato. Además, los merengues saben que una victoria les permitirá ser líderes en solitario del Clausura. Sin embargo, al frente tendrán a Alianza Lima. El conjunto blanquiazul ha sumado refuerzos de lujo para esta segunda mitad de la temporada y buscan dar el batacazo en Ate para meterse entre los de arriba en la tabla de posiciones. ¡Duelo de infarto!

PUEDES VER: Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario ante Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, se disputará el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario ante Alianza Lima?

En Perú, el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará a partir de las 5:30 p. m. Si estás en otra parte del mundo, no te preocupes, porque La República Deportes ha preparado una guía con los horarios para que no te lo pierdas.

  • México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.30 p. m.

PUEDES VER: Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: Tú tienes la responsabilidad

lr.pe

¿Dónde ver Universitario ante Alianza Lima?

En Perú, el compromiso entre Universitario y Alianza Lima será transmitido por GOLPERU, canal 714 de Movistar, que posee los derechos de transmisión del equipo estudiantil.

¿Cómo ver online Universitario ante Alianza Lima?

El cotejo entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Movistar Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

Universitario ante Alianza Lima: posibles alineaciones

Así formarían Jorge Fossati y Néstor Gorosito para el clásico del fútbol peruano:

  • Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera.
  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Alan Cantero.

Universitario ante Alianza Lima: pronóstico de apuestas

El conjunto crema es el principal favorito en las casas de apuestas para llevarse este compromiso. Conoce las mejores cuotas.

  • Betsson: Universitario 2.10 | Empate 2.90 | Alianza Lima 4.00
  • 1XBet: Universitario 1.90 | Empate 3.00 | Alianza Lima 3.80
  • Coolbet: Universitario 2.00 | Empate 2.80 | Alianza Lima 4.10
  • Bet365: Universitario 2.10 | Empate 2.85 | Alianza Lima 4.00
  • Inkabet: Universitario 2.05 | Empate 2.90 | Alianza Lima 3.90
  • Apuesta Total: Universitario 2.10 | Empate 2.90 | Alianza Lima 4.00
  • Betano: Universitario 2.10 | Empate 2.95 | Alianza Lima 4.00
Notas relacionadas
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universitario por el Clásico de la Liga 1?

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universitario por el Clásico de la Liga 1?

LEER MÁS
Universitario sale por el liderato del Torneo Clausura ante un embalado Alianza Lima en el estadio Monumental

Universitario sale por el liderato del Torneo Clausura ante un embalado Alianza Lima en el estadio Monumental

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

LEER MÁS
Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota