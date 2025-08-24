Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 24 de abril por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido entre cremas y blanquiazules, quienes protagonizarán un nuevo clásico peruano, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERÚ. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 04:10 ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima? En el Perú, el compromiso entre Universitario contra Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 iniciará a las 5.30 p. m.

La 'U' llega a este partido como invicto en el campeonato. Además, los merengues saben que una victoria les permitirá ser líderes en solitario del Clausura. Sin embargo, al frente tendrán a Alianza Lima. El conjunto blanquiazul ha sumado refuerzos de lujo para esta segunda mitad de la temporada y buscan dar el batacazo en Ate para meterse entre los de arriba en la tabla de posiciones. ¡Duelo de infarto!

¿Cuándo juega Universitario ante Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, se disputará el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario ante Alianza Lima?

En Perú, el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará a partir de las 5:30 p. m. Si estás en otra parte del mundo, no te preocupes, porque La República Deportes ha preparado una guía con los horarios para que no te lo pierdas.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario ante Alianza Lima?

En Perú, el compromiso entre Universitario y Alianza Lima será transmitido por GOLPERU, canal 714 de Movistar, que posee los derechos de transmisión del equipo estudiantil.

¿Cómo ver online Universitario ante Alianza Lima?

El cotejo entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Movistar Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

Universitario ante Alianza Lima: posibles alineaciones

Así formarían Jorge Fossati y Néstor Gorosito para el clásico del fútbol peruano:

Universitario : Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera.

: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera. Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Alan Cantero.

Universitario ante Alianza Lima: pronóstico de apuestas

El conjunto crema es el principal favorito en las casas de apuestas para llevarse este compromiso. Conoce las mejores cuotas.