HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Deportes

Mr. Peet arremete contra 3 futbolistas de la selección peruana tras ser eliminados del Mundial: "Fue un tránsito"

El periodista deportivo expresó su incomodidad tras la derrota de la selección peruana ante Uruguay y apuntó contra un grupo de futbolistas que no mostraron su mejor rendimiento.

Mr. Peet criticó el rendimiento de 3 jugadores de la selección peruana. Foto: composición LR/Madrugol
Mr. Peet criticó el rendimiento de 3 jugadores de la selección peruana. Foto: composición LR/Madrugol

Perú se despidió del sueño mundialista después de caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El resultado clasificó a los charrúas y dejó relegada a la Bicolor al penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias. La dura derrota del equipo de Óscar Ibáñez ha generado polarización entre diversos periodistas nacionales. Uno de los que emitió su postura fue el periodista deportivo Mr. Peet.

El relator hizo un agudo análisis del desempeño colectivo de la selección peruana. Asimismo, brindó una severa crítica al mediocampo de nuestros representantes, en especial contra Erick Noriega, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: Todo es difícil

lr.pe

Mr. Peet arremete contra el mediocampo de Perú tras eliminación del Mundial

Para Arévalo, la volante no estuvo conectada y evidenciaron muchas falencias durante los 90 minutos de juego. Si bien Noriega hacía el esfuerzo, no estaba bien complementado por Yotún y 'Canchita'.

"Hoy (Erick) Noriega estuvo solo, no tuvo el apoyo de los extremos, Yoshimar Yotún estuvo falto de distancia no es su culpa. 'Canchita' no resultó. Entre 'Canchita' y Peña, se eligió a 'Canchita' por la vocación de marca. Entonces a Noriega se le vio siempre corriendo y tratando de hacer de todo un poco. El mediocampo de Perú fue un tránsito, encontraron mucha facilidad", dijo en su programa 'Madrugol'.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: Deben hacerse cargo los que toman decisiones

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Perú en las Eliminatorias 2026?

El próximo martes 9 de septiembre, la selección peruana se enfrentará a Paraguay a las 6.30 p. m. en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la jornada 18 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este encuentro marcará el cierre de la participación del conjunto peruano en la actual fase clasificatoria.

¿Cómo quedó la selección peruana en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Con la derrota ante Uruguay, la selección peruana se quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
Notas relacionadas
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

LEER MÁS
Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota