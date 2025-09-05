Perú se despidió del sueño mundialista después de caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El resultado clasificó a los charrúas y dejó relegada a la Bicolor al penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias. La dura derrota del equipo de Óscar Ibáñez ha generado polarización entre diversos periodistas nacionales. Uno de los que emitió su postura fue el periodista deportivo Mr. Peet.

El relator hizo un agudo análisis del desempeño colectivo de la selección peruana. Asimismo, brindó una severa crítica al mediocampo de nuestros representantes, en especial contra Erick Noriega, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún.

Mr. Peet arremete contra el mediocampo de Perú tras eliminación del Mundial

Para Arévalo, la volante no estuvo conectada y evidenciaron muchas falencias durante los 90 minutos de juego. Si bien Noriega hacía el esfuerzo, no estaba bien complementado por Yotún y 'Canchita'.

"Hoy (Erick) Noriega estuvo solo, no tuvo el apoyo de los extremos, Yoshimar Yotún estuvo falto de distancia no es su culpa. 'Canchita' no resultó. Entre 'Canchita' y Peña, se eligió a 'Canchita' por la vocación de marca. Entonces a Noriega se le vio siempre corriendo y tratando de hacer de todo un poco. El mediocampo de Perú fue un tránsito, encontraron mucha facilidad", dijo en su programa 'Madrugol'.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú en las Eliminatorias 2026?

El próximo martes 9 de septiembre, la selección peruana se enfrentará a Paraguay a las 6.30 p. m. en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la jornada 18 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este encuentro marcará el cierre de la participación del conjunto peruano en la actual fase clasificatoria.

¿Cómo quedó la selección peruana en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Con la derrota ante Uruguay, la selección peruana se quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.